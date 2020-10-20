Tevhid, tevekkül ve imtihan: Hz. İbrahim

Kur'an, Hz. İbrahim'den bahsederken çeşitli surelerde onun genel inanç tarihindeki yerini, öğretisinin ana hatlarını ve özelliklerini, tebliğ faaliyetleri ve yöntemlerini, kişiliğinin dinî, ahlâkî, içtimaî ve ailevî boyutlarını tanıtmış ve hayatından da bazı kesitler vermiştir.

Hz. İbrâhim, Kur'an ve hadislerde sadece "İbrâhîm" şeklinde anılırken diğer İslamî kaynaklarda bu adın "İbrâhâm", "İbrâhim" ve "İbrahem" telaffuzlarına da rastlanır.

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