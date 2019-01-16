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İSLAM İLMİHALİ

kimlerdir? ...

Yayınlanma Tarihi: 24.01.2019 18:39 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 15:35
Kur’an’da adı geçen peygamberler kimlerdir? Kur'an'da adı geçen nebi ve resuller...

İlk peygamber Hz. Âdem'den son peygamber Hz. 'e kadar pek çok peygamber gelip geçmiştir. Peki kimlerdir? ’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, Kur'an’da adı geçen nebi ve resuller hakkında merak edilenleri derledik.

İlk peygamber Hz. Âdem'den son peygamber Hz. 'e kadar pek çok peygamber gelip geçmiştir. Gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda Kuran'da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir hadiste peygamberlerin sayısının 124.000 olduğu, bunlardan 315'ini resullerin teşkil ettiği haber verilmektedir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 266). Fakat bir âyette "Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var. Sana kıssalarını bildirmediğimiz kimseler de var..." (el-Mü'min 40/78) buyurulması göz önünde bulundurulursa peygamberlerin sayısı ile ilgili bir rakam belirlemeksizin "Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar gönderilmiş olan peygamberlerin hepsine inandım, hepsinin hak ve gerçek olduklarını kabul ettim" demek daha uygundur.

Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Peygamberlerin sıfatları kaç tanedir? PEYGAMBERLERİN SIFATLARI NELERDİR? PEYGAMBERLERİN SIFATLARI KAÇ TANEDİR?

Kur'an'da adı geçen peygamberler şunlardır: Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshâk, Ya'kub, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ, Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs, Elyesa', Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Muhammed.

Bunlardan başka Kur'an'da üç isim daha zikredilmiştir. Fakat onların peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı vardır. Bunlar Üzeyir, Lokmân ve Zülkarneyn'dir.

Allah'ın isim ve sıfatları nasıl kullanılır? Allah yerine Tanrı demek günah mı? Allah'ın en büyük ismi hangisidir? ALLAH'IN İSİM VE SIFATLARI NASIL KULLANILIR? ALLAH YERİNE TANRI DEMEK GÜNAH MI? ALLAH'IN EN BÜYÜK İSMİ HANGİSİDİR?

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Etiketler Diyanet Kur’an’da adı geçen peygamberler Kur'an'da adı geçen nebi ve resuller Muhammed Dem

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Güzel

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.03.2021 12:54
Lalisa Lalisa

İyiymiş

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır5
cevapla 08.10.2020 08:59
afafdfdafsdasdfdasd afafdfdafsdasdfdasd

çok teşekkürler

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır11
cevapla 04.10.2020 20:02
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