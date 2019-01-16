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İSLAM İLMİHALİ

Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Peygamberlerin sıfatları kaç tanedir?

Yayınlanma Tarihi: 10.11.2021 19:52 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 19:52
Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Peygamberlerin sıfatları kaç tanedir?

Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması câiz olan sıfatlarla gerekli (vacip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır. Buna göre, peygamberlerin sıfatları nelerdir? Peygamberlerin sıfatları kaç tanedir? Vacip sıfatlar nedir? Peygamberler hakkında düşünülmesi caiz özellikler nelerdir? Peygamberlerin sıdk sıfatı, emanet sıfatı, ismet sıfatı, fetanet sıfatı, tebliğ sıfatıDiyanet’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, peygamberlerin sıfatları hakkında merak edilenleri derledik.

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI NELERDİR?

Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması câiz olan sıfatlarla gerekli (vâcip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır. Kur'ân-ı Kerîm'in pek çok yerinde vurgulandığı gibi peygamberler de insandır. Onlar da diğer insanlar gibi oturup kalkar, yiyip içerler, gezerler, evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar, hastalanır ve ölürler; bu gibi özelliklere, peygamberler hakkında düşünülmesi câiz özellikler denir. İlâhî emir ve yasaklarla yükümlülük konusunda peygamberler de diğer insanlar gibidirler. Fakat onlar her hareketleriyle Allah'ın insanlar için seçtiği kulları ve elçileri, insanların kendilerine bakarak davranışlarına çekidüzen verdikleri birer örnek olduklarının bilinci içindedirler. Bu sebeple fakirken, sıkıntıdayken bile Allah'a şükrederler. Haset etmek, içi dışına uymamak gibi kötü huylardan hiçbiri onlarda bulunmaz.

Meleklere iman nasıl olmalıdır? Meleklerin mahiyeti nedir? Melek ne demektir? Meleklere iman etmenin insan hayatına etkileri nelerdir? MELEKLERE İMAN NASIL OLMALIDIR? MELEKLERİN MAHİYETİ NEDİR? MELEK NE DEMEKTİR? MELEKLERE İMAN ETMENİN İNSAN HAYATINA ETKİLERİ NELERDİR?

Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bunlara vacip sıfatlar denir. Bu sıfatlar şunlardır:

1. Sıdk. "Doğru olmak" demektir. Her peygamber doğru sözlü ve dürüst bir insandır. Onlar asla yalan söylemezler. Eğer söyleyecek olsalardı kendilerine inanan halkın güven duygusunu kaybederlerdi. O zaman da peygamber göndermekteki gaye ve hikmet gerçekleşmemiş olurdu. Sıdkın zıddı olan yalan söylemek (kizb), peygamberler hakkında düşünülemez. Bütün peygamberler peygamberlikten önce de sonra da yalan söylememişlerdir.

2. Emanet. "Güvenilir olmak" demektir. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir. Emanete asla hainlik etmezler. Bu konuda bir âyette şöyle buyurulur: "Bir peygamber için emanete hıyanet yaraşmaz..." (Âl-i İmrân 3/161). Emanet sıfatının zıddı olan hıyanet, onlar hakkında düşünülmesi imkânsız olan bir sıfattır.

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3. İsmet. "Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak" demektir. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah işlememişlerdir. İnsan olmaları sebebiyle günah derecesinde olmayan birtakım ufak tefek hataları bulunabilir. Ancak onların bu hatası yüce Allah'ın kendilerini uyarmasıyla derhal düzeltilir. Peygamberlerin bu tip küçük hatalarına "zelle" denilir. İsmetin karşıtı olan mâsiyetten (günah işlemek) Allah onları korumuştur. Peygamberler örnek ve önder kişiler oldukları için, konumlarını zedeleyecek davranışlardan da uzaktırlar.

4. Fetânet. "Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları" demektir. Bunun zıddı olan ahmaklık peygamberlikle bağdaşmaz. Peygamberler zeki ve akıllı olmasalardı hitap ettikleri kişileri ikna edemezler, toplumsal dönüşümü sağlayamazlardı.

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5. Tebliğ. "Peygamberlerin Allah'tan aldıkları buyrukları ve yasakları ümmetlerine eksiksiz iletmeleri" demektir. Tebliğin karşıtı olan gizlemek (kitmân) peygamberler hakkında düşünülemez. "Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ etmemiş olursun" (el-Mâide 5/67) meâlindeki âyet, bu sıfattan söz etmektedir.

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Haberin tüm yorumlarını okuyun (21 yorum)
&#246;ğrenci öğrenci

ben beğendim sınava calişiyodum

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evet2
hayır0
cevapla 01.11.2021 19:03
Kediciğin_Prensesi Kediciğin_Prensesi

Anlamlarıyla beraber yazılmış bu benim gerçekten işime yaradı.Yapanın ellerine sağlık.Ayrıca üye olmadan yorum yazmak da güzel bir eklenti

Aynı Görüşte misiniz?
evet24
hayır4
cevapla 12.08.2021 16:53
yağmur yağmur

çok beğendim ve çok güzeldi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 14.07.2021 08:40
Seda Seda

Cok güzel

Aynı Görüşte misiniz?
evet29
hayır20
cevapla 23.03.2021 22:15
ipekkkkkkkkk ipekkkkkkkkk

çok güzel

Aynı Görüşte misiniz?
evet116
hayır34
cevapla 18.11.2020 16:01
yağmur yağmur

harika

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 14.07.2021 08:41
orcun orcun

aynen

Aynı Görüşte misiniz?
evet215
hayır206
cevapla 20.11.2020 14:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (21 yorum)

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