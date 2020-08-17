Ulü’l Azm ne demek? 5 büyük peygamber hangileridir? Ulü’l Azm peygamberlerin isimleri, özellikleri, görevleri…

Ulü'l Azm peygamberlerin hangileri olduğu merak ediliyor. İslam âlimleri Ulü'l Azm olan peygamberlerin beş peygamber olduğunu belirtirler. Kur'an'da Peygamberlerden ağır taahhüt alındığı ifade edildikten sonra özellikle Hz. Muhammed, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'nın isminin zikredilmesine dayanan âlimler, Ulü'l Azm peygamberlerin bunlardan ibaret olduğunu söylemiştir.

Şûrâ suresi 13'üncü ayette geçen ve söz konusu beş peygambere aynı dinin verildiğini bildiren ayet de bu görüşü destekler.