Ulü’l Azm ne demek? 5 büyük peygamber hangileridir? Ulü’l Azm peygamberlerin isimleri, özellikleri, görevleri…
Ulü'l Azm olarak adlandırılan 5 büyük peygamber hangileridir sorusu sık soruluyor. Ulü'l Azm Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kavramdır ve bazı peygamberleri işaret eder. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Ulü'l Azm olan peygamberlerden biridir. Ayetlerde bu peygamberlerin ağır taahhüt altına alındıkları, yüksek azim ve sabır sahibi oldukları bildirilir. Peki, Ulü'l Azm ne demek? 5 büyük peygamber hangileridir? Ulü'l Azm peygamberlerin isimleri, özellikleri ve görevleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 17.08.2020
09:48
Ulü'l Azm, kelime anlamı olarak sabırlı, gayretli ve kararlı kimseler demektir. Bu tabir Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberleri işaret etmek için kullanılmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e, önceki peygamberlerden azimli ve kararlı olanların sabredişi gibi sabretmesinin emredildiği Ahkâf suresinin 35'inci ayetinde geçer. Ulü'l Azm kavramı "yüksek azim ve sebat sahibi" olarak tanımlanabilir. Yüce Allah'ın emirlerini gerçekleştirme konusunda en çok dikkat ve titizlik gösteren peygamberler manasına gelir.
ULÜ’L AZM PEYGAMBERLER HANGİLERİDİR?
Ulü'l Azm peygamberlerin hangileri olduğu merak ediliyor. İslam âlimleri Ulü'l Azm olan peygamberlerin beş peygamber olduğunu belirtirler. Kur'an'da Peygamberlerden ağır taahhüt alındığı ifade edildikten sonra özellikle Hz. Muhammed, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'nın isminin zikredilmesine dayanan âlimler, Ulü'l Azm peygamberlerin bunlardan ibaret olduğunu söylemiştir.
Şûrâ suresi 13'üncü ayette geçen ve söz konusu beş peygambere aynı dinin verildiğini bildiren ayet de bu görüşü destekler.
ULÜ’L AZM PEYGAMBERLER HAKKINDA ÜÇ KAVRAM
Kur'an-ı Kerim'de Ulü'l Azm peygamberlere hitap eden ayetlerde üç kavram dikkati çeker. Bunlar sabır, azim ve mîsak'tır.
"Sıkıntıya, belâ ve güçlüklere karşı direnip bunların ortadan kalkacağına inanmak" anlamındaki sabırla "dayanıklı ve kararlı olmak" manasındaki azim birbirinden ayrılmayan iki kavram durumundadır. Al-i İmran suresi 186, Lokman suresi 17 ve Şura suresi 43'üncü ayetlerde sabırla azim birleştirilerek kullanılmıştır. Mîsâk ise "ağır taahhüt, kuvvetli antlaşma" demektir.
Kur'an'da adı geçen peygamberler kimlerdir?
5 BÜYÜK PEYGAMBER HANGİLERİDİR?
5 büyük peygamber olarak tanımlanan Hz. Muhammed, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa peygamberler, Kur'an'da bu üç kavramın çerçevesinde zikredilmiştir. Ancak bu durum diğer peygamberlerden sabır ve azmi nefyetmez. Bakara suresinin 214'üncü ayetinde son peygamberle ümmetine sabır ve azim tavsiye edilirken geçmiş dönemlerdeki nebilerin ve ümmetlerinin karşılaştıkları sıkıntılara temas edilir.
ULÜ’L AZM PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ
Sabır Kur'an'da 20 civarındaki ayette Resûlullah'a ve diğer peygamberlere nisbet edilirken Hz. Âdem'de azmin, Yûnus'ta sabrın eksik olduğu belirtilir (Tâhâ 115; Kalem 48). Bu durumda bazı âlimlerin ülü'l-azmin bütün peygamberleri kapsadığı biçimindeki yorumları isabetli görünmemektedir.
Peygamberlerin Kur'an'da geçen duaları