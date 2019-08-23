Peygamberlerin Kur'an'da geçen duaları

Nuh (a.s.), kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca (Hûd, 11/43); "Rabbim! Şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır, Sen hâkimler hâkimisin" diye Rabbine seslenmiş, bunun üzerine yüce Allah, "Ey Nuh! O, asla senin ailenden değildir, onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O hâlde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim" (Hûd, 11/45-46) buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh (a.s.), Allah'a şöyle dua etmiştir:

Okunuşu: "Rabbi innî e'ûzü bike en es'eleke mâ leyse lî bihî 'ılm. Ve illâ teğfirlî ve terhamnî eküm-minelhâsirîn."

Anlamı: "Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer Sen, beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ben hüsrana düşenlerden olurum!" (Hûd, 11/47)