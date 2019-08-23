Peygamberlerin Kur'an'da geçen duaları
İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. İşte bu yüzden dua; ümit etmek; kulluğun idraki, dünyadaki garipliğimizin itirafıdır. Peygamber Efendimiz ve gönderilen bütün peygamberler de dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî birçok konuda Allah'a dua etmiştir. İşte Müslümanlara kılavuz olacak, peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de geçen duaları…
Giriş Tarihi: 23.08.2019
09:34
Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
22:27
Okunuşu: "Rabbeneğfir lenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ 'alel-kavmilkâfirîn."
Anlamı: "Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et!" (Âl-i İmrân, 3/147)
Bu dua, Kur'ân'da peygamberler ve onunla birlikte Allah yolunda savaşan, bu konuda gevşeklik göstermeyen ve sabreden Allah dostlarının duası olarak geçmektedir.
Âdem (a.s.) ve eşi, cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdir:
Okunuşu: "Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve il-lem teğfir lenâ ve terhamnâ le-nekûnenne minel-hâsirîn."
Anlamı: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!" (A'râf, 7/23)
Nuh (a.s.), kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca (Hûd, 11/43); "Rabbim! Şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır, Sen hâkimler hâkimisin" diye Rabbine seslenmiş, bunun üzerine yüce Allah, "Ey Nuh! O, asla senin ailenden değildir, onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O hâlde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim" (Hûd, 11/45-46) buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh (a.s.), Allah'a şöyle dua etmiştir:
Okunuşu: "Rabbi innî e'ûzü bike en es'eleke mâ leyse lî bihî 'ılm. Ve illâ teğfirlî ve terhamnî eküm-minelhâsirîn."
Anlamı: "Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer Sen, beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ben hüsrana düşenlerden olurum!" (Hûd, 11/47)
Okunuşu: "Rabbinsurnî bimâ kezzebûn."
Anlamı: "Ey Rabbim! (Kavmimin) beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!" (Mü'minûn, 23/26)
Okunuşu: "Rabbiğfirlî veli-vâlideyye ve limen dehale beytiye mü'minen ve lil-mü'minîne vel-mü'minâti ve lâ tezidiz-zâlimîne illâ tebârâ."
Anlamı: "Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mü'min olarak evime girene ve bütün mü'min erkek ve mü'min kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helâkini artır." (Nûh, 71/28)