Hz. Nuh kimdir? Nuh Tufanı nasıl gerçekleşti?

Hz. Nuh, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde ismi geçen, diğer peygamberlere oranla geniş bir şekilde tanıtılan ve "ülü'l-azm" olarak isimlendirilen beş büyük peygamberden biridir.

Kur'an'da 28 surede hakkında bilgi verilmiş ve 43 yerde ismen zikredilmiştir. Kur'an'ın 71 suresi onun adını taşır ve baştan sona onun tevhid mücadelesini anlatır.