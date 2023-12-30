Anıların koleksiyona yansıması: Efemera

TARİHTE BİLİNEN İLK EFEMERİST

🔸 Geçmişi hatırlatan her türlü kağıt ve benzeri eşyaları biriktirmeyi seven ve bununla uğraşan insanlara efemerist ya da efemera koleksiyoneri adı verilmektedir. İlk resmi efemeriste ise 16. yüzyılda rastlanır.

🔸 Birleşik Krallık'ın önemli bürokratlarından olan Samuel Pepys, ilerleyen yaşlarında günlük tutmaya başlar. Londra'da yaşanan büyük veba salgınından tutun, 1666 Londra Yangını gibi dönemin önemli olaylarını günlüğünde kaleme alır.

Samuel Pepys kimdir?

Londra'da Parlamento üyeliği yapmış olan Samuel Pepys, İngiltere bahriyesinin yönetilmesi ilgili olarak yüksek devlet mevkilerine erişmiş bir bürokrattır.