Mescid-i Aksa'daki kütüphaneler

ZENGİN BİR KÜTÜPHANE

🔸 El - Aksa Kütüphanesi'nin kuruluşu, bir zamanlar Filistin Müftüsü olan Hacı Emin el-Hüseyni başkanlığına kısacası 1922 yılına uzanmaktadır. Burada bulunan eserler muhafaza için bir dönem Eşrefiye Medresesi'ne ordan da Kadınlar Mescidi'ne taşınır.

🔸 Şeyh Halil el- Halidi ile Muhammed Al-Halili'nin kendi kitaplarını Aksa Kütüphanesi'ne devretmesinin ardından oldukça zengin bir kütüphane haline gelir.

Hacı Emin el-Hüseyni kimdir?

Hacı Emin el- Hüseyni, Filistinli bir Arap milliyetçisi ve Filistin Mandası'nda Müslüman lideridir. 1921-1948 yılları arasında Kudüs başmüftüsü olarak görev yapmış ve Arap Yüksek Komitesi'nin kurucusu olmuştur.

Eşrefiye Medresesi nerede?

Eşrefiye Medresesi, Kudüs'teki Harem el-Şerif 'in batı tarafında yer almaktadır. Bu yapı, Memlük sultanı Eşref Kayıtbay tarafından 1480-1482 yılları arasında inşa edilen bir İslam medresesidir.