1 /12 FİLİSTİN DİRENİŞ EDEBİYATI















◾ Filistin toprakları, uzun yıllardır İsrail'in işgali altında bulunmakta. Bu durum geçmişten günümüze kadar yerli halkı pek çok sıkıntıya sürüklemiş ve maalesef sürüklemeye de devam ediyor.

◾ Bu sıkıntılar hayatlarının her anına aksetmiş ve farklı türlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yansımalardan biri de edebiyat alanında olmuş bu ise "Filistin Direniş Edebiyatı"nı doğurmuştur.