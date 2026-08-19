Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

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İSRAİL'İN GAZZE'DE UYGULADIĞI SOYKIRIM

◾ İşgalci İsrail, zaman içinde kendine ait olmayan Filistin topraklarını siyonizm düşüncesiyle yavaş yavaş ele geçirmiş hatta bu işgalini haklı çıkarmak adına bölgede kehanetler üzerinden bir propaganda yürütmüştür.

◾ Soykırımın müsebbibleri öylesine bir düşünceye sahiptiler ki yaptıklarını ne gözleri görmüş, ne kulakları işitmiş ne de yüreklerinde zerre vicdan kalıntısına rastlanmıştır...

◾ Filistin toprakları zaman içinde İsrail'in işgaliyle küçülmüş ve sadece Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ne sıkışıp kalmıştır.

Siyonizm ne demek?

Siyonizm düşüncesi, günümüzde Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasını destekleyen, savunan ve

Yahudi milliyetçiliğini temel alan fikir hareketi olarak ortaya çıkmıştır.