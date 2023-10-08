Dış basının gözünden "Aksa Tufanı"

OLAYLAR NASIL BU KADAR HIZLI GELİŞTİ VE DÜNYADA NASIL SES GETİRDİ?

◾ İsrail'in Filistin'e karşı hiçbir gerekçe olmaksızın uyguladığı işgal ve saldırılar, günümüzde yaşanan olaylar silsilesine neden oldu. İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı başlattığı ağır politikalar ve saldırılar, milyonlarca masum insanın hayatının alt üst olmasına hatta yaşamdan kopmasıyla sonuçlandı.

◾ İşte tüm bunlara sürekli olarak sessiz kalan ABD ve Batı ülkelerinin, Filistinlilerin kışkırtmalar sonucunda harekete geçmesini ise "terör eylemleri" olarak niteledi.