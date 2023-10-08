Dış basının gözünden "Aksa Tufanı"
7 Ekim sabahı Hamas'ın askeri birliği olan İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adını verdikleri harekatı başlattı. Beklenmedik harekat, başta ülkemiz olmak üzere pek çok ülkede farklı tepkilere neden oldu. Batı medyası Hamas'ı barbar, vahşi ve terörist olarak tanımlarken, İsrail'e ise gözü kapalı desteklerini açıkladılar... İşte dünyanın sayılı gazetelerinden Filistin - İsrail çatışmasına bakış...
Giriş Tarihi: 08.10.2023
15:49
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
16:37
AKSA TUFANI HAREKATI NE ZAMAN BAŞLADI?
◾ Geçmişten günümüze kadar süren
zaman zaman etkisini kaybetse bile belli dönemlerde canlandığı gözlemlendi. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından ise artık bu çatışmaların Filistin - İsrail çatışmaları pik noktası denilebilecek bir seviyeye ulaştı.
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7 Ekim sabahı Hamas'ın askeri birliği, olan ve adını ünlü alim İzzeddin el Kassam'dan alan İzzeddin El Kassam Tugaylarıadını verdikleri harekatı başlattı. "Aksa Tufanı"
AKSA TUFANI HAREKATI'NDA NELER OLUYOR?
OLAYLAR NASIL BU KADAR HIZLI GELİŞTİ VE DÜNYADA NASIL SES GETİRDİ?
◾ İsrail'in Filistin'e karşı hiçbir gerekçe olmaksızın uyguladığı
işgal ve saldırılar, günümüzde yaşanan olaylar silsilesine neden oldu. İ srail hükümetinin Filistin halkına karşı başlattığı ağır politikalar ve saldırılar, milyonlarca masum insanın hayatının alt üst olmasına hatta yaşamdan kopmasıyla sonuçlandı.
◾ İşte tüm bunlara sürekli olarak sessiz kalan
ABD ve Batı ülkelerinin, Filistinlilerin kışkırtmalar sonucunda harekete geçmesini ise "terör eylemleri" olarak niteledi.
NEW YORK TIMES - ABD BASINI
◾ Daha önce Filistin'e destek veren üç ünlü ismi hedef gösteren
New York Times, yaşanan son gelişmelerden yani "Aksa Tufanı" harekatından sonra da sessiz kalmadı.
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başlıklı manşet atan gazete aynı zamanda "Hamas saldırısı 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nın akıldan çıkmayan yankılarını taşıyor" Filistin halkının adını lekeleyen bir başka haberde de Hamas için ifadesini kullanmaktan çekinmedi. "Filistinli militanlar"
FİLİSTİN DİRENİŞİNİN ŞAİRİ: MAHMUD DERVİŞ
WASHINGTON POST - ABD BASINI
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden biri olan Washington Post daha önce Filistin ve İsrail geriliminin Amerika'nın başına "dert" olacağını yazmıştı.
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7 Ekim'de başlayan hareketlilikten sonra ise Washington Post, bu olaylar evvelinde de İsrail yanlısı tutumunu sergilemeye devam etti ve "Hamas'tan sürpriz saldırı, Hamas militanları, Hamas insanları kaçırıyor" gibi ifadelerle manşet atmaktan geri durmadı.
THE GUARDIAN - İNGİLİZ BASINI
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23 Eylül'de başlığını attığı yazı da böyle bir durumun söz konusu dahi olmayacağı beyanı mevcuttu. The Guardian "Aksa Tufanı"nın başladığı günlerde ise "Filistinli Müzakereciler, İsrail- Suudi Arabistan normalleşmesine şüpheyle yaklaşıyor" ve "Hamas'ın Kanlı Saldırısı" " Beklenmeyen Saldırı" gibi başlıklar atmakla yetindi.
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The Guardian'ın önemli yazarlarından biri olan Peter Beaumont, yaşanan sıcak çatışmaların savaşa dönüşmesinin ardından köşesinde şöyle bir tespitte bulundu: "Hamas'ın kanlı saldırısı, İsrail istihbaratının yüzyıllar boyu başarısızlığı olarak hatırlanacak."
SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN ARŞİVİNDEN FİLİSTİN FOTOĞRAFLARI