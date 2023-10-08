Aksa Tufanı Harekatı'nda neler oluyor?
7 Ekim sabahı Hamas'a bağlı İzzeddin el Kassam Tugayları tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" harekatının sebebi olarak radikal Yahudilerin ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik inanç hürriyetini kısıtlayıcı eylemleri gösteriliyor. İki taraf arasındaki çatışmalar sürerken dünya olayları yakından takip ediyor. Sizler için Aksa Tufanı Harekatı'nda neler oluyor sorusunun peşine düştük.
Giriş Tarihi: 08.10.2023
11:06
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
11:25
AKSA TUFANI
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Hamas'a bağlı bir askeri birlik olan İzzeddin el Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in güney kesiminde bulunan şehir ve kasabalara yönelik bir askeri harekat başlattı.
◾ Binlerce roketin ateşlendiği harekat boyunca
Hamas, beklenmeyen bir atakla İsrail ordusunu zor durumda bıraktı. Ülke alarm durumuna geçerek saldırı pozisyonu aldı. Peki, " "Aksa Tufanı neden ve nasıl başladı?
OLAYIN KAYNAKLARI NELER?
◾ İsrail'in sürekli ve düzenli olarak işgal politikalarına devam etmes
i "Aksa Tufanı" harekatının ilk sebeplerinden birisidir. On yıldır hukuksuz bir şekilde Filistin işgalini sürdüren İsrail, Filistinlilerin öfkesini üzerine çekti.
◾ İkinci ve en güçlü sebebi ise
İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde yürüttüğü din ve vicdan hürriyetine aykırı politikalar oluşturmasıdır. Mescid-i Aksa içinde gerçekleşen olaylar, radikal Yahudilerin davranışları sebebiyle bu harekat olarak isimlendirildi. "Aksa Tufanı"
İSLAMİ CİHAD HAREKETİ
◾ Esir olarak ele geçirilen asker ve sivil halk
Gazze'ye nakledildi. Bu insanların hapishanelerde bulunan Filistinlilerin takasında kullanılacağı düşünülmekte.
◾ Ayrıca Filistin içinde etkin bir grup olan
İslami Cihad Hareketi de bu süreçte Hamas ile beraber hareket edeceğini açıkladı. Lübnan sınırından da bir grup saldırılara destekte bulundu.
SALDIRI SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER
◾ Saldırıların ardından sivil halka evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapan
İsrail, güney kesimine her açıdan yüklü bir yığınak yaparak karşı saldırıya geçti.
◾ İsrail'in savaş halinde olduğunu açıklayan
Netanyahu'nun ilk emri ise Gazze'nin bombalanması oldu. Stratejik mevzilerin vurulması ile Filistin halkının dünya ile irtibatının kesilmesi hedeflendi.
GAZZE'NİN İLETİŞİM AĞLARI KESİLDİ
◾ İsrail ordusu başlattığı
Gazze'ye yönelik harekatta ilk önce Er-Rimal mahallesi, Şüheda caddesi üzerinde Filistin Kulesi olarak anılan yapıyı bombaladı.
◾ Bu bina,
Gazze'nin dünya ile iletişimini sağlaması ve basının haber alma noktasında en önemli tesisiydi. İsrail bu hamlesi ile uluslararası basının haber alma özgürlüğünü engelledi.