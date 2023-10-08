Aksa Tufanı Harekatı'nda neler oluyor?

İSLAMİ CİHAD HAREKETİ

◾ Esir olarak ele geçirilen asker ve sivil halk Gazze'ye nakledildi. Bu insanların hapishanelerde bulunan Filistinlilerin takasında kullanılacağı düşünülmekte.

◾ Ayrıca Filistin içinde etkin bir grup olan İslami Cihad Hareketi de bu süreçte Hamas ile beraber hareket edeceğini açıkladı. Lübnan sınırından da bir grup saldırılara destekte bulundu.