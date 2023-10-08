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Aksa Tufanı Harekatı'nda neler oluyor?

7 Ekim sabahı Hamas'a bağlı İzzeddin el Kassam Tugayları tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" harekatının sebebi olarak radikal Yahudilerin ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik inanç hürriyetini kısıtlayıcı eylemleri gösteriliyor. İki taraf arasındaki çatışmalar sürerken dünya olayları yakından takip ediyor. Sizler için Aksa Tufanı Harekatı'nda neler oluyor sorusunun peşine düştük.

Giriş Tarihi: 08.10.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 11:25
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AKSA TUFANI

Hamas'a bağlı bir askeri birlik olan İzzeddin el Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in güney kesiminde bulunan şehir ve kasabalara yönelik bir askeri harekat başlattı.

◾ Binlerce roketin ateşlendiği harekat boyunca Hamas, beklenmeyen bir atakla İsrail ordusunu zor durumda bıraktı. Ülke alarm durumuna geçerek saldırı pozisyonu aldı. Peki, "Aksa Tufanı" neden ve nasıl başladı?

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OLAYIN KAYNAKLARI NELER?

◾ İsrail'in sürekli ve düzenli olarak işgal politikalarına devam etmesi "Aksa Tufanı" harekatının ilk sebeplerinden birisidir. On yıldır hukuksuz bir şekilde Filistin işgalini sürdüren İsrail, Filistinlilerin öfkesini üzerine çekti.

◾ İkinci ve en güçlü sebebi ise İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde yürüttüğü din ve vicdan hürriyetine aykırı politikalar oluşturmasıdır. Mescid-i Aksa içinde gerçekleşen olaylar, radikal Yahudilerin davranışları sebebiyle bu harekat "Aksa Tufanı" olarak isimlendirildi.

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İSLAMİ CİHAD HAREKETİ

◾ Esir olarak ele geçirilen asker ve sivil halk Gazze'ye nakledildi. Bu insanların hapishanelerde bulunan Filistinlilerin takasında kullanılacağı düşünülmekte.

◾ Ayrıca Filistin içinde etkin bir grup olan İslami Cihad Hareketi de bu süreçte Hamas ile beraber hareket edeceğini açıkladı. Lübnan sınırından da bir grup saldırılara destekte bulundu.

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SALDIRI SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER

◾ Saldırıların ardından sivil halka evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapan İsrail, güney kesimine her açıdan yüklü bir yığınak yaparak karşı saldırıya geçti.

◾ İsrail'in savaş halinde olduğunu açıklayan Netanyahu'nun ilk emri ise Gazze'nin bombalanması oldu. Stratejik mevzilerin vurulması ile Filistin halkının dünya ile irtibatının kesilmesi hedeflendi.

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GAZZE'NİN İLETİŞİM AĞLARI KESİLDİ

◾ İsrail ordusu başlattığı Gazze'ye yönelik harekatta ilk önce Er-Rimal mahallesi, Şüheda caddesi üzerinde Filistin Kulesi olarak anılan yapıyı bombaladı.

◾ Bu bina, Gazze'nin dünya ile iletişimini sağlaması ve basının haber alma noktasında en önemli tesisiydi. İsrail bu hamlesi ile uluslararası basının haber alma özgürlüğünü engelledi.

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