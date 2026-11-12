Abdulkerim Kuşeyri İlahi Kelam'ın Sırları 17. Bölüm I Bakara Suresi 47-54. Ayetler

İlahi Kelam’ın Sırları, Bakara Suresi 47-54. Ayetler Tefsiri: "Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın."

Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez; hiç kimseden şefaat kabul olunmaz, hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez; onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü revâ görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık; Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Mûsâ'ya kırk gece için söz vermiştik. Mûsâ gittikten sonra siz, haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz. Bundan sonra da (akıllanıp) şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Mûsâ'ya kitabı ve hak ile bâtılı ayıran hükümleri vermiştik.

Bakara Suresi 47 - 54. Ayetler

▪️ Allah İsrailoğlulları'na kendi üstünlüklerini göstermiş ve şöyle demiş: Ben sizi âlemlere üstün kılmıştım.

▪️ Muhammed ümmetinden olan Müslümanlara ise kendi üstünlüğünü göstermiş ve şöyle demiştir, "De ki: Allah'ın üstünlüğü ve rahmetiyle sevinin" (Yunus, 58). Kendi üstünlüğünü görenle Rabbinin üstünlüğünü müşahede eden arasında ne büyük fark var!

▪️ Kulun kendi üstünlüğünü görmesi onun şükretmesini gerektirir. O da kendini beğenme tehlikesi içerir.

▪️ Hakk'ın üstünlüğünü görmesi ise -ki o kendi sıfatlarında celali, hak ettiği özelliklerde ise cemali demektir- övgüyü gerektirir. Övgü ise kulun sevilmesini sağlar.

İşari Tefsir nedir?

Hicri bir ve ikinci asırlarda gelişen Tefsir ilmi farklı yöntemler kullandı. Bunlar arasında en çok tercih edilenler ise Rivayet Tefsiri ve Dirayet Tefsiri metodları oldu. İslam tarihindeki zühd hareketlerinin yoğunlaşması ve mutasavvıfların Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeleri ile beraber İşari Tefsir yöntemi ortaya çıktı. Bu yöntemle günümüzde de çokça okunan tefsir kitapları telif edildi.