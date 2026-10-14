Riyazü’s-Salihin 28. Bölüm: Ömrün Kıymeti

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programın yirmi sekizinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde ömrün kıymeti anlatılıyor: "Ömür nimetinin farkına varan bir kimse için çocukluk, gençlik, yaşlılık dönemi çok kıymetlidir. Her dönemi Allah'a kurbiyete vesile olacak amellerle süsleyebilmek biz müminlerin en önemli görevleri arasında yer almaktadır."

▪️ Malumunuzdur ki dünya hayatındaki en büyük sermayemiz ömrümüzdür. Ömrümüz vesilesiyle varlığa geldikten sonra Allah Celle Celaluhu bizi bazı imtihanlara tabi tutar.

▪️ Öyle ki her yaşın, her dönemin kendine has, kendine özel imtihanları vardır. Çocukluk döneminin başka, gençlik döneminin başka, orta yaşlılık döneminin başka ve tabii ki yaşlılık döneminin de imtihanları farklılaşabiliyor.

▪️ İmtihanlar farklılaşsa da asıl vazifemiz, asıl görevimiz kulluk yani ubudiyyettir. Rollerimiz ne olursa olsun, karşılaştığımız imtihanlar ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın kulluktan, ubudiyyetten taviz vermeden bir ömür sürdürebilmek, ahiret yurdu için dünya hayatını bir sermaye haline getirebilmek, dünyayı ahiretin bir tarlası olarak düşünebilmek ve o şekilde hayatı sürdürebilmek çok önemlidir.

▪️ Dolayısıyla ömür nimetinin farkına varan bir kimse için çocukluk dönemi de çok kıymetlidir, gençlik dönemi de çok kıymetlidir, ihtiyarlık dönemi, yaşlılık dönemi de çok kıymetlidir.

▪️ Her dönemi ne yapılması gerekiyorsa onları yerine getirerek yapmak, Allah Allah Celle Celaluhuya kurbiyete vesile olacak amellerle süsleyebilmek biz müminlerin, Müslümanların en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

Ve onlar orada, "Rabbimiz! Bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, iyi işler yapalım" diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım! Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur!

Fâtır Suresi 37. Ayet