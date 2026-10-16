Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 27. Bölüm: Kabilelerin İslam'a Davet Edilmesi

Allah Resulü’nü (SAV) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. 27. Dersimizin konusu ise Kabilelerin İslam'a Davet Edilmesi: "Resulullah (SAV) risalet görevini ifâ etmeye çalışırken kabilelerin tek tek bulunduğu yerlere gitmiş, onlara İslam'ı anlatmış, kendisini kabilelerine götürmelerini ve orada iman ederek Allah'ın (C.C.) dinine bağlanmalarını istemiştir."

▪️ Hz. Peygamber (SAV), Tâif yolculuğu gibi sıkıntılı bir davet safhasından sonra, bir müddet davetine ara vererek alenen yaptığı görüşmeleri biraz ertelemişti. Ancak daha sonra davetine yeniden başladı.

Taif Neresidir?

Mekke'nin güneydoğusunda kalan Hicaz şehri

▪️ Bu dönemde Müşrikler alabildiğine sert ve acımasızca davranmaya başlayınca, Allah Teâlâ, Rasûlü'ne Arab kabileleriyle görüşüp yeni yeni kitlelere ulaşmasını ve yeni tebliğ alanları açmasını emretti.

▪️ Bunun üzerine Kureyş Müşriklerine yönelik tebliğlerini bırakan Hz. Peygamber, hac mevsiminde Ukâz, Micenne, Zülmecâz gibi panayırlarda ticaret için gelen diğer kabilelere hitab edip Kur'ân-ı Kerîm'den âyetler okumaya, onları İslâm'a davet etmeye başladı.

▪️ Diğer taraftan Rasûlullah yeni bir yurt arayışına girmişti. İslâm'a davet ettiği kimselere kendisini ve ashabını yaşadıkları şehir veya kabilelerine götürüp korumalarını istiyor ve "Kureyşliler beni kendi şehrimde barındırmadılar, aranızda beni alıp ülkesine götürüp koruyacak kimse yok mu?" diyordu.