Abdulkerim Kuşeyri İlahi Kelam'ın Sırları 15. Bölüm I Bakara Suresi 37-40. Ayetler Tefsiri

İlahi Kelam’ın Sırları, Bakara Suresi 37-40. Ayetler Tefsiri: "Bunun üzerine Âdem rabbinden bazı kelimeler aldı (bunlarla tövbe etti); rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz O, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır."

"Âdem Rabbinden kelimeler aldı, O'na tövbe etti. Allah tövbeyi kabul eden ve merhamet edendir."

Bakara Suresi 37. Ayet

▪️ Hakk'ın karşısında Âdem'in dilinden birtakım kelimeler dökülmüş, Allah Âdem'e kelimelerini duyurmuştur.

Şair şöyle der:

Rakiplerin görmesinden korkunca

Kalpler gizlice dile geldi.

▪️ Allah Teâlâ burada sözünü olabildiğince veciz ve mücmel kılmış, böylece kıssa örtülü kalmıştır. Belki de yorumlara ve ihtimale imkân kalsın diye böyle yapmıştır.

▪️ Belki Âdem'in kelimeleri bir mazeret ve pişmanlık, Hakk'ın kelimeleri ise kabul ve ihsan kelimesiydi. Tefsir diliyle söylersek, Allah'ın Âdem'e: "Bizden mi kaçıyorsun, ey Âdem?" dediği belirtilir.

Âdem ise: "Rabbimiz kendimize zulmettik" (Araf, 230) demiştir.