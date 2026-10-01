Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV İslam Abdulkerim Kuşeyri İlahi Kelam'ın Sırları 15. Bölüm I Bakara Suresi 37-40. Ayetler Tefsiri

Abdulkerim Kuşeyri İlahi Kelam'ın Sırları 15. Bölüm I Bakara Suresi 37-40. Ayetler Tefsiri

Yayınlanma Tarihi: 01.10.2026 11:25

İlahi Kelam’ın Sırları, Bakara Suresi 37-40. Ayetler Tefsiri: "Bunun üzerine Âdem rabbinden bazı kelimeler aldı (bunlarla tövbe etti); rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz O, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır."

"Âdem Rabbinden kelimeler aldı, O'na tövbe etti. Allah tövbeyi kabul eden ve merhamet edendir."

Bakara Suresi 37. Ayet

▪️ Hakk'ın karşısında Âdem'in dilinden birtakım kelimeler dökülmüş, Allah Âdem'e kelimelerini duyurmuştur.

Şair şöyle der:

Rakiplerin görmesinden korkunca
Kalpler gizlice dile geldi.

▪️ Allah Teâlâ burada sözünü olabildiğince veciz ve mücmel kılmış, böylece kıssa örtülü kalmıştır. Belki de yorumlara ve ihtimale imkân kalsın diye böyle yapmıştır.

▪️ Belki Âdem'in kelimeleri bir mazeret ve pişmanlık, Hakk'ın kelimeleri ise kabul ve ihsan kelimesiydi. Tefsir diliyle söylersek, Allah'ın Âdem'e: "Bizden mi kaçıyorsun, ey Âdem?" dediği belirtilir.

Âdem ise: "Rabbimiz kendimize zulmettik" (Araf, 230) demiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Riyazü’s-Salihin 27. Bölüm: Efendimizin SAV İnsanlar Üzerindeki Hakları

Riyazü’s-Salihin 27. Bölüm: Efendimizin (SAV) İnsanlar Üzerindeki Hakları

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 26. Bölüm: Taif Yolculuğu

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 26. Bölüm: Taif Yolculuğu

Sadreddin Konevi’de Bilgi ve Varlık

Sadreddin Konevi'de Bilgi ve Varlık

Varlığı Olduğu Hal Üzere Kabul Etmek: Merhamet

Varlığı Olduğu Hal Üzere Kabul Etmek: Merhamet

Abdulkerim Kuşeyri İlahi Kelam’ın Sırları 14. Bölüm I Bakara Suresi 34-36. Ayetler Tefsiri

Abdulkerim Kuşeyri İlahi Kelam'ın Sırları 14. Bölüm I Bakara Suresi 34-36. Ayetler Tefsiri

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça anlattı: Kur’an-ı Kerim Işığında Risaletin Tarihi

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça anlattı: Kur'an-ı Kerim Işığında Risaletin Tarihi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Avrupa’nın asalak adamı

Avrupa’nın asalak adamı

Osmanlı’nın Gazze’de dirilişi

Osmanlı'nın Gazze'de dirilişi

Turkuvaz Medya’nın Dijital Yayıncılık Başarısına 3 Stevie® Ödülü

Turkuvaz Medya’nın Dijital Yayıncılık Başarısına 3 Stevie® Ödülü

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya’nın Yayın Frekansları

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya'nın Yayın Frekansları

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi