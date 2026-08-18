Prof. Dr. Ahmet Ağırakça anlattı: Kur'an-ı Kerim Işığında Risaletin Tarihi

Risaletin TarihiProf. Dr. Ahmet Ağırakça anlattı: "Risaletin Tarihi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine gelinceye kadar gelip geçen bütün peygamberlerin insanlara getirdikleri vahiy mesajları anlatan tarih anlamına gelir."

▪️ Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde Hz Adem'i (AS) ve beşeriyeti yarattığı ilk günden itibaren Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemine kadar gelip, geçmiş tevhid inancını insanlara anlatmak ve Allah'ın (CC) vahdaniyetini belletmek, öğretmek ve bu imana sahip olmaları için insanları davet eden peygamberlerin mücadeleleri, bu daveti yaparken çektikleri zorluklar, bu davetler sırasında yaşananlar ve bunun yanında da iman edenlerle, etmeyenler arasındaki tevhid ve şirk mücadelesini anlatan bir çalışmadır.

▪️ İlk insan ve ilk nebi olan Hz. Âdem'den (A.S.) hatemu'l-enbiyâ' Hz. Muhammed'e (SAV) kadar insanlık tarihi boyunca birçok elçi Yüce Rabbimizin ilahi mesajlarını beşeriyete iletmek üzere görevlendirilmiştir.

▪️ Cenab-ı Allah bu rasûllerden yirmi beşinin isimlerini Kur'ân-ı Kerîm'de zikretmiş ve onların risalet görevlerini yerine getirirken, yani hak dini tebliğ ederken yaşadıkları zorlukları bize ibret tabloları hâlinde nakletmiştir.

▪️ Küfre karşı imana, şirke karşı tevhid inancına davet eden bu rusül ve enbiya genellikle toplumun küfre saplanmış zalim idarecileri ve azgın sermaye çevreleri ile karşı karşıya gelmiş ve onların inkâr, alay, tehdit, baskı ve engellemelerine maruz kalmışlardır. Ancak bu yoldaki mücadelelerinden asla geri adım atmadan tevekkül ve sabırla direnmiş, tebliğlerine devam etmişlerdir.

▪️ "Tarih rasûllerin hükümdarlarla mücadelesinden ibarettir." diyen Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, bu önemli eserinde İsrâiliyata, hurafelere ve masal içerikli anlatımlara hiç yer vermeden, sadece Kur'ân-ı Kerîm'i ve yer yer hadis kaynaklarını esas alarak insanlığa rehberlik etmiş rasûllerin tevhid mücadelelerini anlatmaktadır.

▪️ Kur'ân-ı Kerîm Işığında Risaletin Tarihi'ni okurken bütün rasûllerin insanlara aynı mesajı getirdiklerini anlıyoruz. Çünkü hepsine gelen vahyin kaynağı birdir: "Sizi var edip yaşatan Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, Allah'a şirk koşmaktan uzak durun, hayatınızı tevhid inancına göre şekillendirin ve böylece hem dünyada hem ahirette mutluluğa erişin."

