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Abdulkerim Kuşeyri İlahi Kelam'ın Sırları 14. Bölüm I Bakara Suresi 34-36. Ayetler Tefsiri

Yayınlanma Tarihi: 03.09.2026 09:54

İlahi Kelam’ın Sırları, Bakara Suresi 31-33. Ayetler Tefsiri: "Secde bizatihi bir ibadet değildir; o ancak Hakk’ın emrine uymak demek olduğu için bir ibadettir."

"Meleklere 'Âdem'e secde edin' dediğimizde secde ettiler, İblis etmedi; direndi, kibirlendi ve kâfirlerden oldu."

Bakara Suresi 34. Ayet

▪️ "Secde" bizatihi bir ibadet değildir; o ancak Hakk'ın emrine uymak demek olduğu için bir ibadettir. Binaenaleyh meleklerin Âdem'e secde etmiş olmaları, gerçekte, Allah'a bir ibadettir; çünkü o secde Allah'ın emriyle gerçekleşmişti.

▪️ Secdenin gayesi Âdem'e saygıydı; çünkü Allah Âdem'in yaratılışını şereflendirmek üzere meleklere secdeyi emretmişti. Böylece bu eylem Âdem'e bir saygı olmuş; fakat öyle bir saygı ibadet diye isimlendirilemez.

İşari Tefsir nedir?

Hicri bir ve ikinci asırlarda gelişen Tefsir ilmi farklı yöntemler kullandı. Bunlar arasında en çok tercih edilenler ise Rivayet Tefsiri ve Dirayet Tefsiri metodları oldu. İslam tarihindeki zühd hareketlerinin yoğunlaşması ve mutasavvıfların Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeleri ile beraber İşari Tefsir yöntemi ortaya çıktı. Bu yöntemle günümüzde de çokça okunan tefsir kitapları telif edildi.

▪️ İbadetin hakikati, tazimin nihayeti ve sonudur. Öyle bir ibadet ise Allah'tan başkasına yapılamaz. Bir görüşe göre Allah Teâlâ mukaddesliğinin -fiillerine değil- celaline bağlı olduğunu açıklamış oldu.

▪️ Meleklerin takdis ve tespihiyle gerçekleşen tenzih ise onların kendilerine döner. Binaenaleyh Allah, onların fiilleriyle değil, kendi celaliyle bir başkasının O'nu yüceltmesinden münezzehtir.

▪️ Aynı zamanda Allah kadrini bir başkasının aziz kılamayacağı kadar yüce, yaratılmışların O'nu veya zikrini yüceltmesinden münezzehtir.

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