Abdulkerim Kuşeyri İlahi Kelam'ın Sırları 16. Bölüm I Bakara Suresi 41-46. Ayetler Tefsiri

İlahi Kelam’ın Sırları, Bakara Suresi 41-46. Ayetler Tefsiri: "Elinizdekini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an) iman edin; sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun."

Elinizdekini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur'an) iman edin; sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah'a huşû ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilen kimselerdir.

Bakara Suresi 40-46. Ayetler

▪️ Burada kulun taklidi imanının "burhanî-kesin" imana dönüştürülmesine işaret edilir. Müminlerin çoğunluğu istidlal şartına bağlı olan burhan

imanına sahiptir. Müminlerin seçkinlerinin imanı, Hakk'a gerçek bir yönelmeyle kazanılmış imandır.

İşari Tefsir nedir?

Hicri bir ve ikinci asırlarda gelişen Tefsir ilmi farklı yöntemler kullandı. Bunlar arasında en çok tercih edilenler ise Rivayet Tefsiri ve Dirayet Tefsiri metodları oldu. İslam tarihindeki zühd hareketlerinin yoğunlaşması ve mutasavvıfların Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeleri ile beraber İşari Tefsir yöntemi ortaya çıktı. Bu yöntemle günümüzde de çokça okunan tefsir kitapları telif edildi.

▪️ Buna mukabil Allah da onlara yönelmiş, onlar da Allah'a iman etmiştir. Onların hallerinin sonu müşahedeyle gerçekleşecek imandır. Bu da seçkinlerin seçkinlerine aittir. O'nu ilk inkâr edenler olmayın: Yani inançsızlık diye bir âdet çıkartmayın. Bir âdet çıkartanın günahı ona uyanların günahından fazladır.