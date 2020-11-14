Sultan II. Abdülhamid'in arşivinden Filistin fotoğrafları

Mukaddes belde Kudüs'ün de içinde bulunduğu Filistin toprakları, Osmanlı için oldukça önemliydi. Fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başlamış; fotoğrafa olan merakıyla bilinen, bu alanda gelişmeleri destekleyen ve kendisi de fotoğraf çeken Sultan II. Abdülhamid, Filistin'in görüntülenmesi emrini vermişti. Sultan Abdülhamid'in Yıldız Arşivlerinde bulunan bir asırlık Filistin fotoğraflarını derledik.