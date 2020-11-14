Sultan II. Abdülhamid'in arşivinden Filistin fotoğrafları
Sultan II. Abdülhamid'in arşivinden Filistin fotoğrafları
Mukaddes belde Kudüs'ün de içinde bulunduğu Filistin toprakları, Osmanlı için oldukça önemliydi. Fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başlamış; fotoğrafa olan merakıyla bilinen, bu alanda gelişmeleri destekleyen ve kendisi de fotoğraf çeken Sultan II. Abdülhamid, Filistin'in görüntülenmesi emrini vermişti. Sultan Abdülhamid'in Yıldız Arşivlerinde bulunan bir asırlık Filistin fotoğraflarını derledik.