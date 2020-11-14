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Sultan II. Abdülhamid'in arşivinden Filistin fotoğrafları

Mukaddes belde Kudüs'ün de içinde bulunduğu Filistin toprakları, Osmanlı için oldukça önemliydi. Fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başlamış; fotoğrafa olan merakıyla bilinen, bu alanda gelişmeleri destekleyen ve kendisi de fotoğraf çeken Sultan II. Abdülhamid, Filistin'in görüntülenmesi emrini vermişti. Sultan Abdülhamid'in Yıldız Arşivlerinde bulunan bir asırlık Filistin fotoğraflarını derledik.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 11:53
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1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: Fotoğraf. Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

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Kudüs-ü şerif

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Osmanlı Devleti, 19'uncu yüzyılda modernleşme hareketlerine hız vermiş, batıdaki gelişmeleri yakından takip etmişti.

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25. Sene-i Devriye-i Cülûs-ı Hümâyun Törenleri - Sultan II. Abdülhamid'in 25. cülus yıldönümü münasebeti ile Filistin Nablus'ta inşasına başlanan saat kulesinin temel atma merasimi.

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Bu gelişmelerden biri de fotoğrafın keşfiydi. Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı.

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Kubbet üs-Sahra

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Osmanlı Sultanları da, fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı.

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Kubbet üs-Sahra

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Çok yönlü yetiştirilen Sultan II. Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise fotoğrafçılıktı.

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Kubbet üs-Sahra kurbünde vaki minber

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