Filistin direnişinin şairi: Mahmud Derviş
1948 yılında hukuksuz şekilde varlığını ilan eden siyonist İsrail, direnişe katıldığı kadar Filistinli şair Mahmud Derviş'e de takıldı. Filistin davasını ve olgusunu şiirlerinde savunan şair Mahmud Derviş adeta kelimeleri ile vatanını savundu. Çabasının nihayetinde tüm dünyaya Filistin meselesinin önemini anlatan Derviş'in şiirleri bugün hala yahudilerin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.
Onurlu direnişin şairi: Mahmud Derviş
◼ 1941 - 2008 yılları arasında yaşayan şair ve eylem adamı olan Mahmud Derviş, yazdığı şiirlerle halkına umut aşıladığı gibi Filistin davasının yayılmasında da büyük çaba gösterdi. İsrail'in kurulması ile sıcak savaşa dönüşen olaylarda Arapların en büyük kozlarından biri de Derviş'in şiirleri oldu.
◼ Bilhassa "Kimlik Kartı" şiiri ile Filistin davasını kelimeleri ile vatanlaştıran şair, haklı davanın şiirini yazarak onurlu mücadelenin ne olduğunu siyonist rejime gösterdi.
◼ 2018 senesinde "Arap Kültür Sembolü" seçilen Derviş, bugün Filistin davası denilince akla gelen ilk isimlerden. Mahmud Derviş, Filistin şairliğini hayatı boyunca üzerinde mahcup ve onurlu şekilde taşıdı.
Sanatı susturmak
◼ 1961, 1965 ve 1967'de siyonist rejim tarafından üç defa hapse atılan Mahmud Derviş esasında işgalcilerin sanat gibi gerçekten beslenen hakikatler karşısında ne denli güçsüz olduğunu ortaya koyar.
◼ Derviş'in ortaya koyduğu tavır ve gür ses uluslararası alanda ciddi bir karşılık bulur. Otuzdan fazla dile çevrilen kitapları ile Filistin davasını tüm dünyaya haykıran Derviş, bu yönü ile Filistin direnişinin şairi unvanına kavuşur.
◼ Her şair, sanat yaşamını belli bir tecrübe sonrasında şekillendirir. Mahmud Derviş 1980'li yıllar ile beraber şiirini bilgece dönüştürerek olgunluk dönemi eserlerini kaleme alır.
◼ Tüm dünyanın sustuğu bir karanlık dönemde şiirleri ile Filistin davasını besleyen Derviş, sanatın şekillendirici gücünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtlar.
Şiir kitapları
◼ Mahmud Derviş ilhamını memleketinden alan bir şairdir. Onun şiirlerinde öne çıkan bir yabancılaşma ve memleket özlemi görülür. Otuzdan fazla eseri yayınlanan Derviş'in eserlerinden en bilinen on tanesi ise şöyledir;
➡ "Asafir bila ecniha"
1960 yılında yayınlanan eserin Türkçe tercümesi "Kuyruksuz Kuşlar"dır.
➡ "Evraku'z-zeytun"
1964 yılında yayınlanan eserin Türkçe tercümesi "Zeytin Yaprakları"dır.
➡ "Aşık min Filistin
1966 yılında yayınlanan eserin Türkçe tercümesi "Filistin'den bir Aşık"tır.
➡ "Ahirü'l-leyl nehar"
1967 yılında yayınlanan eserin Türkçe tercümesi "Karanlığın Sonundaki Işık"tır.
➡ "Serirü'l-garibe"
1999 yılında yayınlanan eserin Türkçe tercümesi "Yabancının Yatağı"dır.
➡ "Cidariyye"
1999 yılında yayınlanan eserin Türkçe tercümesi "Duvar Üzerindeki Sanat"dır.
➡ "Haletü'l-hisar"
2002 yılında yayınlanan eserin Türkçe tercümesi "Hisar Hali"dır.
➡ "Lâ taʿtezir ammâ feʿalte"
2004 yılında yayınlanan eserin Türkçe tercümesi "Özür Dileme"dir.
➡ "Ke-zehri'l-levz ve ebʿad"
2005 yılında yayınlanan eserin Türkçe tercümesi "Badem Çiçekleri ve Ötesi"dir.
➡ "La üridü en yentehiye haze'ş-şiʿr"
2008 yılında yayınlanan eserin Türkçe tercümesi "Bu Şiirin Bitmesini İstemiyorum"dur. Eser Mahmud Deriş'in vefat etmeden önce yayınladığı son şiir kitabı olma özelliğini taşır.
◼
"Ben izole, unutulmuş,
Caddeleri isimsiz bir köydenim.
Onun tüm erkekleri tarla ve taş ocağında,
Seviyorlar komünizmi. Öfkeleniyor musun?"
Mahmud Derviş