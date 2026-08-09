Filistin direnişinin şairi: Mahmud Derviş

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Onurlu direnişin şairi: Mahmud Derviş

◼ 1941 - 2008 yılları arasında yaşayan şair ve eylem adamı olan Mahmud Derviş, yazdığı şiirlerle halkına umut aşıladığı gibi Filistin davasının yayılmasında da büyük çaba gösterdi. İsrail'in kurulması ile sıcak savaşa dönüşen olaylarda Arapların en büyük kozlarından biri de Derviş'in şiirleri oldu.

◼ Bilhassa "Kimlik Kartı" şiiri ile Filistin davasını kelimeleri ile vatanlaştıran şair, haklı davanın şiirini yazarak onurlu mücadelenin ne olduğunu siyonist rejime gösterdi.

◼ 2018 senesinde "Arap Kültür Sembolü" seçilen Derviş, bugün Filistin davası denilince akla gelen ilk isimlerden. Mahmud Derviş, Filistin şairliğini hayatı boyunca üzerinde mahcup ve onurlu şekilde taşıdı.

Filistin Osmanlı'dan nasıl koparıldı?