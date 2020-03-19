İsmet Özel'in Şiir Okuma Kılavuzu isimli eserinden alıntılar
İsmet Özel'in Şiir Okuma Kılavuzu isimli eserinden alıntılar
Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden biri olan İsmet Özel sadece şair değil, düşünür kimliğiyle de her zaman ön plandadır. Şiir okumanın kılavuz gerektirecek kadar önemli bir iş olduğunu vurgulayan Özel, okuyucunun şiirden elde edeceği kazancın ancak kılavuz yardımıyla olabileceğini söyler. Çünkü insanoğlu mısralarda, hiç kimsenin elinden alamayacağı bir yurt bulur. Böyle bir yurdu olmasından güven duyar. Sizler için İsmet Özel'in Şiir Okuma Kılavuzu isimli eserinden alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 19.03.2020
09:43
Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
13:07