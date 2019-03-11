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İsmet Özel'den hafızalara kazınan 100 alıntı

İsmet Özel'in modern Türk şiiri'nin son 40 yıl içinde ölüm teması üzerine en çok şiir yazan şair olduğunu biliyor muydunuz? Ya da 18 yıl Devlet Konservatuvarı'nda Fransızca okutmanlığı yaptığını? Sizler için, "Şiirin yüzünü hiç kimsenin hatırlamadığı bir dünyada birinin kalkıp, şiirin tanınmaya değer bir yüzü olduğunu, ortalıkta dolaşan renkli ve solgun yüzlerce hayaletin yalnızca maskeler olduğunu söylemesi lazım" diyerek yokluğunu hissettiğimiz şeyleri tamamlayan İsmet Özel'den 100 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 01:25
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''Kafa karışıklığı iyidir, insan bir kafası olduğunu anlar.''

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"Keşke aramızdaki mesafeler sadece kilometrelerle ölçülebilen cinsten ibaret olsaydı."

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''Ana kucağı, bütün saldırılara karşı ilk barınak, ilk sığınaktır.''

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''Bıktım tanımlanmaktan.''

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"Her şeyin bir fiyatı vardır. Size huzur verdim diyenler bizden ne aldıklarını da söylesinler."

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