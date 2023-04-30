Acı yüklü kervan: Nizar Kabbani

◾ Kabbani 1944 - 1966 yılları arasında Kahire, İstanbul, Madrid, Londra, Beyrut ve Pekin gibi dünyanın en önde gelen şehirlerinde diplomat statüsünde görev alır.

◾ Bu şehirlerin her biri Nizar Kabbani'nin ruhunu, dolayısıyla da sanatını destekler. Böylece Kabbani sözü kuvvetli, kitleleri harekete geçirebilen bir şair olur.