Acı yüklü kervan: Nizar Kabbani

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◾ Kabbani 1944 - 1966 yılları arasında Kahire, İstanbul, Madrid, Londra, Beyrut ve Pekin gibi dünyanın en önde gelen şehirlerinde diplomat statüsünde görev alır.

◾ Bu şehirlerin her biri Nizar Kabbani'nin ruhunu, dolayısıyla da sanatını destekler. Böylece Kabbani sözü kuvvetli, kitleleri harekete geçirebilen bir şair olur.