Nizar Kabbani'nin meşhur eseri "Ben Beyrut"tan alıntılar

Arap şiirinin son yüzyıldaki önde gelen temsilcisi Nizar Kabbani, eserleri ile Orta Doğu'nun içinde bulunduğu sosyolojik ve siyasi siyasi durumu betimler. Kabbani "Ben Beyrut" adlı eseriyle iç savaş dönemi Lübnan'a odaklanarak savaşın yıpratıcılığına edebi dokunuşlar yapar. Sizler için Kabbani'nin unutulmaz eseri "Ben Beyrut"tan akıntılar derledik.