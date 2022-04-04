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Nizar Kabbani'nin meşhur eseri "Ben Beyrut"tan alıntılar

Arap şiirinin son yüzyıldaki önde gelen temsilcisi Nizar Kabbani, eserleri ile Orta Doğu'nun içinde bulunduğu sosyolojik ve siyasi siyasi durumu betimler. Kabbani "Ben Beyrut" adlı eseriyle iç savaş dönemi Lübnan'a odaklanarak savaşın yıpratıcılığına edebi dokunuşlar yapar. Sizler için Kabbani'nin unutulmaz eseri "Ben Beyrut"tan akıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 04.04.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 20:50
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"Ben Beyrut. Sizin mermi şeridiyle, ahşap tabutla, ölüm ilanıyla değiş tokuş ettiğiniz, hak etmediğini?"

Nizar Kabbani

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"Düşünmeye başladığım günden beri sıkıntılarım arttı."

Nizar Kabbani

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"Sen kim olduğuna karar veremediğin zaman, senin kim olduğuna başkası karar verecektir."

Nizar Kabbani

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"Her yerde ölümün kokusu ve İzleri. Ölümün varlığı yaşamın varlığından daha güçlü."

Nizar Kabbani

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"Bir milyon kurşunla delinmiş bir seccadeyi kazanan, ne yarar sağlar?"

Nizar Kabbani

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