Kadın sahabilerin İslam'a hizmeti

1 /8 SÜMEYYE'NİN (R.A.) İSLAM İÇİN FEDAKARLIĞI















📌İslamiyetin ilk yıllarında Müslümanlar Mekke'de güçsüz durumdaydı. Hz. Muhammed'e inananlar Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden ziyade, aşireti veya kabilesi olmayan yoksul kimselerden oluşuyordu. İlk inanan ailelerden biri de Yasir ailesiydi. Ammar bin Yasir ilk Müslümanlardı. Hz. Muhammed'e (sav) tabi olduktan sonra İslam dinini annesi Sümeyye'ye ve babası Ammar'a anlattı. Onlar da kısa bir içerisinde Allah'ın dinini kabul ettiler.

➡Ammar ailesi Mekke'de Mahzum oğullarının koruması altındaydı. Bir kabileye mensup değillerdi. Kureyş'in ileri gelenleri İslam dininin yayılmasını engellemeye çalışmak için yeni kararlar alıyordu. Alınan kararlara göre herkes kendi kabilesinden Müslüman olanları engelleyecek ve onları cezalandıracaktı. Yasir ailesi de Mahzumoğulları tarafından dinlerinden dönmeleri için zorlandı. Ammar ve Sümeyye (r.a.) Ebu Cehil'in liderliğinde Hz. Muhammed'in (sav) nübüvvetini inkar etmeleri ve putlara ibadet etmeleri işkenceye uğradılar. Nebi (sav) onları kurtaramıyordu. Mekke'de Ebtah adlı bölgede Peygamberimiz onların yanına geldi ve şöyle buyurdu:

"Ey Yasir ailesi! Dayanın! Bu işin sonunda cennet vardır."

Ammar bin Yasir kimdir? Ammar bin Yasir 'in hayatı