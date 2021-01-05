Abdullah İbn-i Mesud'tan yol gösterici 12 öğüt

📑 Abdullah İbn-i Mesud İslam'ı kabul eden altıncı sahabi idi. Müslüman olduktan sonra Kur'an'ı ezberledi ve diğer sahabileri bu konuda geride bıraktı. Kabe'de müşriklere İslam'ı tebliğ etmek için ilk defa Kur'an'ı açıktan okudu. Bu olay sonucunda bayılana kadar dövüldü. Kur'an'a çok fazla düşkün idi. Nitekim Peygamberimizin (sav) Kur'an'ı dört kişiden öğrenin dediği kimselerden biri de Abdullah İbn-i Mesud'tu. Hz. Ömer halife olduğunda onu Kûfe kadılığına tayin etti.

Gelin Abdullah İbn-i Mesud'un hayata dair öğütlerine göz atalım.

📌"Hepiniz misafirsiniz, mallarınız da iğretidir. Misafir gidecektir, iğreti olan mallarınız ise esas sahibine iade edilecektir."