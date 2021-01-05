Abdullah İbn-i Mesud'tan yol gösterici 12 öğüt

Sahabe Hz. Muhammed'in (sav) ilk öğrencileri idi. Ashab nübüvvetin başlangıcından Peygamberimizin vefatına kadar onun yanından hiç ayrılmadı. İslam'ın ilk öğrencileri iken İslam'ın ilk öğretmenleri oldular. Bu isimlerden biri de Abdullah İbn-i Mesud'tu. İlimle uğraşmayı çok sevdiği için Peygamberimiz (sav) ona "sen muallim olacak bir gençsin" diyerek övgüde bulunmuştu. Biz de sizler için Abdullah İbn-i Mesud'un nasihatlerini derledik.
Giriş Tarihi: 05.01.2021
15:40
Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
16:56