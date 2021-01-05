Arama

Menu

Abdullah İbn-i Mesud'tan yol gösterici 12 öğüt

Sahabe Hz. Muhammed'in (sav) ilk öğrencileri idi. Ashab nübüvvetin başlangıcından Peygamberimizin vefatına kadar onun yanından hiç ayrılmadı. İslam'ın ilk öğrencileri iken İslam'ın ilk öğretmenleri oldular. Bu isimlerden biri de Abdullah İbn-i Mesud'tu. İlimle uğraşmayı çok sevdiği için Peygamberimiz (sav) ona "sen muallim olacak bir gençsin" diyerek övgüde bulunmuştu. Biz de sizler için Abdullah İbn-i Mesud'un nasihatlerini derledik.

Giriş Tarihi: 05.01.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 16:56
  • 1
  • 12

📑 Abdullah İbn-i Mesud İslam'ı kabul eden altıncı sahabi idi. Müslüman olduktan sonra Kur'an'ı ezberledi ve diğer sahabileri bu konuda geride bıraktı. Kabe'de müşriklere İslam'ı tebliğ etmek için ilk defa Kur'an'ı açıktan okudu. Bu olay sonucunda bayılana kadar dövüldü. Kur'an'a çok fazla düşkün idi. Nitekim Peygamberimizin (sav) Kur'an'ı dört kişiden öğrenin dediği kimselerden biri de Abdullah İbn-i Mesud'tu. Hz. Ömer halife olduğunda onu Kûfe kadılığına tayin etti.

Gelin Abdullah İbn-i Mesud'un hayata dair öğütlerine göz atalım.

📌"Hepiniz misafirsiniz, mallarınız da iğretidir. Misafir gidecektir, iğreti olan mallarınız ise esas sahibine iade edilecektir."

  • 2
  • 12

📌"Ağır davrananın rızkını kimse elinden alamaz. Hırslı olan da takdir edilenden fazlasını elde edemez. Hayır için verene Allah da verir. Şerden korunmak isteyeni Allah da şerden korur. Müttakiler büyük kimselerdir, fakihler ise liderdirler. Onlarla oturup kalkmak bir lütuftur."

Kral ve Çocuk: Ashabı Uhdut

  • 3
  • 12

📌"Ben ne için ne de, ahiret için hiçbir iş yapmadan oturan kimseye çok kızarım. Sizden birini, gündüz akşama kadar dünya için çalışıp da akşamdan sabaha kadar da ölü gibi yatar görmeyeyim."

  • 4
  • 12

📌"İyiler gitti, kötüler kaldı. Ölüm, bugün artık her Müslümana bir hediyedir. Dünya buz gibidir. Erir, temiz olan suyu gider, geriye içindeki toz toprak kalır."

İki hicret sevabı ile müjdelenen kadın sahabi: Esma bint Umeys

  • 5
  • 12

📌"Kula, fakirlik zenginlikten tevazu şöhretten daha iyi görünmedikçe ve başkalarının övmesi ile zemmetmesi, kendisinde bir değişiklik yapmadıkça gerçek imana sahip olmuş sayılmaz."

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN