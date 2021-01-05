Kral ve Çocuk: Ashabı Uhdut

📌Suheyb bin Rumi'nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. Muhammed (sav) ashabına Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen şu kıssayı anlattı:

"İslam'dan önce topluluklarından birinde bir kral ve onun sihirbazı vardı. Sihirbaz yaşlanınca krala dedi ki: "Ben yaşlandım, büyü öğretmek üzere bana genç birisini gönder."

Kral bir delikanlıyı sihirbaza gönderdi. O da delikanlıya sihir yapmayı öğretmeye başladı. Genç adam, kralla sihirbaz arasında gidip gelirken yolunun üzerinde bir rahip vardı. Rahibin yanına uğrardı ve ondan nasihat dinlerdi. Zamanla rahibin sözleri delikanlının hoşuna gitmeye başladı.

Ancak rahibin yanında vakit geçirdiği için sihirbazın yanına geç kalıyor bu yüzden dövülüyordu. Sihirbazın yanından geç geldiği için de ailesi tarafından dövülüyordu.

Ticareti karlı çıkan sahabi: Suheyb bin Rumi