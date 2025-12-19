Mübarek mevsim 3 ayların fazileti
Ramazan-ı Şerif'i içinde barındıran mübarek 3 aylar, kulun yolculuğunda arındığı, temizlendiği ve Hak Teala'ya yaklaştığı bir zaman dilimidir. Müminlerin ibadetlere sarıldığı, camileri doldurduğu, kalplerini temizlemeye çalıştığı bu mukaddes mevsim adeta hayırlarda yarışılan bir zamandır. Üç ayların faziletlerini araştırdık. İşte, mübarek mevsim 3 ayların fazileti...
🔹 Yıl içinde Müslümanların birleştiği için sunulmuş değerli vakitler bulunuyor. Bunlardan biri de 21 Aralık itibariyle başlayacak olan Üç aylardır. Bu süreç, Regaip Kandili ile başlayan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ile de zirveye ulaşıyor.
🔹 Kandiller zincirini içinde barındıran bu dönem, Ramazan Bayramı ile adeta maddi ve manevi bir yükselişe vesile olur. Üç ayların yaklaştığı şu zamanda bol bol istiğfar getirmek gerekir.
🔹 Üç aylar adeta akıp giden zamanı, peşi sıra gelen günleri taçlandırır. Recep, Şaban, Ramazan ayları gönül gözümüzü açar ve zihin dünyamızı berraklaştırır.
🔹 Mübarek geceler ile dolu Üç aylar çok kıymetlidir. Her şeyden öte insanlığa hidayete ermesi için birer şanstır. Rahmet dalgalarının başladığı bu aylar için Sevgili Peygamberimiz (SAV) şöyle dua etmiştir:
"Allah'ım! Receb ve Şâban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır..."
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189)
🔹 "Allah'ın gökleri ve yeri yönettiği günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin..."
(Tevbe, 9/36.)
🔹 Bu ayet-i kerimede işaret edilen haram ayların Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.
🔹 Sevgili Peygamberimiz (SAV) işaret edilen haram ayların şu hadisleriyle açıklamışlardır:
🔹 "Muhakkak zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Bunlardan üçü peş peşedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemaziyel-ahir ile Şaban ayları arasında olan Mudar Kabilesinin ayı Recep'tir"
( Buhâri İlim 9; Müslim, " Kasâme", 29)
🔹 Regaip Kandili ile başlayan, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi ile zirveye ulaşan, kandillerle bezenmiş bir zaman dilimi olan Üç aylar; Müslümanları Ramazan bayramıyla manevi bir yükselişe ve bağışlanmaya ulaştırmaktadır.
🔹 Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili'dir. Aynı ayın yirmi yedinci gecesi Miraç kandili, Şaban ayının on beşinci gecesi Berat kandili, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi ise Kadir gecesidir. İslam dininde "üç aylar" yani Recep, Şaban, Ramazan aylarının içerisinde bulunan kandil geceleri bu aylara verilen ehemmiyeti gösterir.