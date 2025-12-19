Mübarek mevsim 3 ayların fazileti

1 /10













🔹 Yıl içinde Müslümanların birleştiği için sunulmuş değerli vakitler bulunuyor. Bunlardan biri de 21 Aralık itibariyle başlayacak olan Üç aylardır. Bu süreç, Regaip Kandili ile başlayan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ile de zirveye ulaşıyor.

🔹 Kandiller zincirini içinde barındıran bu dönem, Ramazan Bayramı ile adeta maddi ve manevi bir yükselişe vesile olur. Üç ayların yaklaştığı şu zamanda bol bol istiğfar getirmek gerekir.