Üç Aylar nedir?- Üç Aylar ne demek?
Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, manevi huzurun kalplere indiği, ilahi rahmetin bollaştığı rahmet aylarıdır. Mart ayının içine girilmesi ile birlikte 2024 Regaip Kandili tarihi de merak konusu oldu. 'Regaip Kandili ne zaman' cevabı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hz. Peygamber'in "Ey Allah'ım, Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur." diye dua ettiği üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Regaip kandilinde oruç tutulur mu? Ramazan ayı ne zaman? Regaip Kandili'nin faziletleri nelerdir? Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylarda ne yapılır? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Sizler için üç aylarla ilgili bütün detayları derledik
Giriş Tarihi: 11.01.2024
09:24
ÜÇ AYLAR NE DEMEKTİR?
🔹 Her yıl İslam dünyasında manevî bir atmosferin hüküm sürdüğü,
Ramazan Bayramı ile son bulan üç aylar, müslümanlara gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunar.
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Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlerle birlikte , Regaib, Mi'rac, Berat ve Kadir geceleri gibi mübarek sayılan ve kutlanan olayların bu aylara denk gelmesi, üç aylara ayrı bir önem verilmesine yol açmıştır. Bu dönemde, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlere daha fazla odaklanarak dinî duyarlılığın yoğun yaşanmasına vesile olur.
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİNDEN NASIL YARARLANABİLİRİZ? ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ...
Üç Aylar'da yapılması gereken ibadetler?
ÜÇ AYLAR'DA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER?
🔹 Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi
"üç aylar orucu" şeklinde adlandırılır.
🔹 Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun receb ve şâban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir.
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Üç aylarda orucun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Peygamber Efendimiz'den nakledilen rivayetlere dayanıp ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.
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Resûl-i Ekrem'in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazen de tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, "Ṣavm", 52; Müslim, "Ṣıyâm", 175, 176). (TDV İslam Ans.)
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI...
ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
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Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç ayların başlangıcı Regaib gecesidir. Regaip kandili, Diyanet 2024 Dini Günler Takvimi'ne göre, 11 Ocak 2024 tarihinde idrak edilecek.
🔹 Recep ayıyla birlikte üç aylar,
12 ocak 2024 cuma günü başlayacak. Miraç kandili 6 Şubat 2024 salı günü, Berat kandili 24 Şubat 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek. Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak. Üç ayların bitişini temsil eden Ramazan bayramı, 10 Nisan Pazartesi ile 12 Nisan Çarşamba tarihleri arasında kutlanacak.
Üç Aylar ne zaman başlayacak?
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
🔹 İslam alemi için manevi bir iklimi temsil eden üç aylar;
Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. Üç Aylar, Recep ayı ile başlayıp Ramazan Bayramı ile sona erer.
🔹 Bu dönemde Müslümanlar, dini hissiyat ve ibadetlerini artırır, gündelik hayatlarını sorgulayarak kulluk noktasında bir yenileme ve zenginleşme fırsatı bulur.
ÜÇ AYLAR HAKKINDA AYET VE HADİSLER NELERDİR?