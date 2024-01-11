Üç Aylar nedir?- Üç Aylar ne demek?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

🔹 İslam alemi için manevi bir iklimi temsil eden üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. Üç Aylar, Recep ayı ile başlayıp Ramazan Bayramı ile sona erer.

🔹 Bu dönemde Müslümanlar, dini hissiyat ve ibadetlerini artırır, gündelik hayatlarını sorgulayarak kulluk noktasında bir yenileme ve zenginleşme fırsatı bulur.