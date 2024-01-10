Üç Aylar ne zaman başlıyor 2024? Üç ayların başlangıcı...
Manevi iklimiyle gönüllere huzur getiren üç aylar, Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. Bu yıl üç aylar, 12 Ocak 2024 yılında başlayacak. Bir arınma ve silkeleniş mevsimi olan bu aylarda zikir, dua ve ibadetlere önem verilmesi tavsiye edilir. Bunların yanında üç aylar içinde Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni bulundurması sebebiyle de oldukça önem arz eder. Peki, Üç ayların başlangıcı ne zaman? Üç Aylar ne zaman başlıyor 2024? 2024 Üç Aylar ne zaman giriyor?
Giriş Tarihi: 10.01.2024
13:38
2024 Üç Aylar ne zaman giriyor?
Manevi iklimiyle gönüllere huzur getiren üç aylar, Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. Bu yıl üç aylar, 12 Ocak 2024 yılında başlayacak. Bir arınma ve silkeleniş mevsimi olan bu aylarda zikir, dua ve ibadetlere önem verilmesi tavsiye edilir. Bunların yanında üç aylar içinde Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni bulundurması sebebiyle de oldukça önem arz eder. Peki, Üç ayların başlangıcı ne zaman? Üç Aylar ne zaman başlıyor 2024? 2024 Üç Aylar ne zaman giriyor?
🔸 Müslümanlar tarafından her yıl manevi duygularla kuşatılan ve
Ramazan Bayramı ile sona eren üç aylar, Müslümanlara yaşamlarını gözden geçirerek manevi duygularını tazeleme fırsatı sunar.
🔸 Peygamber Efendimiz'den (SAV) nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî gelenekçe mübarek sayılıp kutlanan
Regaib, Miraç, Berat kandillerinin ve Kadir Gecesi'nin bu aylar içinde bulunması üç aylara ayrı bir önem verilmesine sebep olur.
🔸 Bununla birlikte bu mübarek üç ay;
ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlere daha çok ehemmiyet verilmesine ve dinî duyarlılığın daha yoğun hissedilmesine sebep olur.
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Üç Aylar ne zaman başlıyor?
🔸 Bu aylarda Müslümanlara
Kur'an-ı Kerim okuma, oruç tutma ve sadaka verme gibi ibadetlere yönelmeleri tavsiye edilir. Üç aylarda, Regaip, gibi özel geceler yer alıyor. Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi
🔸 Üç aylardan birincisi Recep, ikincisi Şaban ve üçüncüsü Ramazan ayıdır. Üç ayları,
Ramazan ayının manevi iklimine bir hazırlık olarak da görebiliriz.
Üç ayların başlangıcı ne zaman?
Üç ayların başlangıcı Receb ayı
🔸 Üç aylar,
başlayacak. Üç ayların başlangıcı, Hicri takvimin yedinci ayı olan Receb ayıdır. 2024 yılında "12 Ocak Cuma günü"
🔸 Sözlükte Receb sözcüğü
"korkmak, saygı duymak, tâzim göstermek" anlamlarına gelir. Recep ayı, saygı gösterilen ve biridir. Bu aylar, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır.
🔸 Peygamber Efendimiz'in (SAV) Receb ayına girildiğinde,
"Allah'ım, Receb ve Şâban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır " diyerek dua ettiği rivayet edilmiştir.
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Şaban ayının önemi
🔸 Sözlükte
"dağılmak, gruplara ayırmak" anlamlarına gelen şâ'b kökünden türeyen Şa'bân, Recep'ten sonra Ramazan'dan önce gelen mübarek bir aydır ve üç ayların ikincisidir.
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan ayından sonra en faziletli olan orucun Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müjdelemiştir.
Üç Aylar ne zaman giriyor?
🔸 Şaban ayında diğer günlerden daha fazla oruç tuttuğu bilinen Peygamber Efendimiz (SAV), eşi Hz. Aişe'den (RANHA) rivayet edilen bilgiye göre
"İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a (CC) arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a (CC) arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum." demiştir.
🔸 Şaban ayının on beşinci gecesinde Müslümanların Allah (CC) tarafından affedileceği umut edildiğinden
bu gecenin özellikle dua ve ibadetlerle ihya edilmesine ehemmiyet verilmiştir.
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