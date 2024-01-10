Üç Aylar ne zaman başlıyor 2024? Üç ayların başlangıcı...

Manevi iklimiyle gönüllere huzur getiren üç aylar, Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. Bu yıl üç aylar, 12 Ocak 2024 yılında başlayacak. Bir arınma ve silkeleniş mevsimi olan bu aylarda zikir, dua ve ibadetlere önem verilmesi tavsiye edilir. Bunların yanında üç aylar içinde Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni bulundurması sebebiyle de oldukça önem arz eder. Peki, Üç ayların başlangıcı ne zaman? Üç Aylar ne zaman başlıyor 2024? 2024 Üç Aylar ne zaman giriyor?

🔸 Müslümanlar tarafından her yıl manevi duygularla kuşatılan ve Ramazan Bayramı ile sona eren üç aylar, Müslümanlara yaşamlarını gözden geçirerek manevi duygularını tazeleme fırsatı sunar.

🔸 Peygamber Efendimiz'den (SAV) nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî gelenekçe mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Miraç, Berat kandillerinin ve Kadir Gecesi'nin bu aylar içinde bulunması üç aylara ayrı bir önem verilmesine sebep olur.

🔸 Bununla birlikte bu mübarek üç ay; ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlere daha çok ehemmiyet verilmesine ve dinî duyarlılığın daha yoğun hissedilmesine sebep olur.

Kur'an-ı Kerim'de Güzel Ahlakı Öğütleyen Ayetler