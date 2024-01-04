Kur'an-ı Kerim'de güzel ahlakı öğütleyen ayetler

Arapça ahlak kelimesi, bireyin kendisine, diğer insanlara ve olgulara yönelik doğru davranışları belirleyen bir değer yargıları bütünüdür. Ahlak, iyi ve kötüyü ayırt etme, iyiyi benimseme, kötüden kaçınma, evrensel doğrulara uygunluk ve bireyin sorumlulukları gibi konuları kapsar. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın kelamı olarak güzel ahlakı vurgular ve Müslümanlardan doğru ahlaka sahip olmalarını ister. İmanın yanı sıra ibadet etmek ve güzel ahlaka sahip olmak, pek çok ayette vurgulanmıştır. Kur'an'da öğütlenen güzel ahlakla ilgili ayetler, bireyin doğru davranışlarını rehberlik eder.