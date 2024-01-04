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Kur'an-ı Kerim'de güzel ahlakı öğütleyen ayetler

Arapça ahlak kelimesi, bireyin kendisine, diğer insanlara ve olgulara yönelik doğru davranışları belirleyen bir değer yargıları bütünüdür. Ahlak, iyi ve kötüyü ayırt etme, iyiyi benimseme, kötüden kaçınma, evrensel doğrulara uygunluk ve bireyin sorumlulukları gibi konuları kapsar. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın kelamı olarak güzel ahlakı vurgular ve Müslümanlardan doğru ahlaka sahip olmalarını ister. İmanın yanı sıra ibadet etmek ve güzel ahlaka sahip olmak, pek çok ayette vurgulanmıştır. Kur'an'da öğütlenen güzel ahlakla ilgili ayetler, bireyin doğru davranışlarını rehberlik eder.

Giriş Tarihi: 04.01.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 16:27
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💠 Ve hiç kuşkusuz, sen büyük bir ahlak üzeresin. (68/Kalem 4)

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💠 O (muttakiler) ki; bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutar ve insanları affederler. Allah, muhsinleri/kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları sever. (3/Âl-i İmran 134)

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💠 Allah'ın (kabul edeceğine söz vererek) üstlendiği tevbe, bilmeden günah işleyen sonra çabucak tevbe edenler içindir. Bunların tevbesini Allah kabul eder. Allah (her şeyi bilen) Alîm, (hüküm ve hikmet sahibi olan) Hakîm'dir. (4/Nîsa 17)

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💠 Yaptıkları kötülükten birbirlerini alıkoymazlardı. Yaptıkları şey ne kötüdür. (5/Mâide 79)

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💠 Şayet bir topluluğun (antlaşmalarına) ihanet edeceğinden korkarsan, aynı şekilde antlaşmayı bozduğunu onlara bildir. Şüphesiz Allah, hainleri sevmez. (8/Enfâl 58)

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