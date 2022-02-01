Üç ayların faziletinden nasıl yararlanabiliriz? Üç ayların önemi ve fazileti...
Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir. Müslümanların heyecanla beklediği üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlıyor, 3 Şubat Perşembe günü ise Regaip Kandili. Bu mübarek zaman dilimine dair merak edilen konulardan biri de bu ayın hikmetlerinin neler olduğudur. Peki, üç ayların faziletinden nasıl yararlanabiliriz? Üç aylarda nasıl ibadet etmeliyiz? Üç aylarda oruç tutmanın fazileti nedir? Üç ayların önemi nedir? Üç ayların önemi ve fazileti...
Giriş Tarihi: 01.02.2022
11:57
Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
12:26
➡ Üç aylar, yüce Allah'ın kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir.
Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.
➡ Üç ayların İslam'daki yeri ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den (sav) nakledilen rivayetler büyük önem taşır.
(Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276) "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır."
Üç ayların başında, ortasında, sonunda yapılması gerekenler
ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ NELERDİR?
➡ Peygamber Efendimizin hadislerinin yanı sıra üç aylar içerisinde yer alan
Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin yer alması ayrı bir önem verilmesini sağlar. Bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinin dört tanesini bu aylarda bulunur.
➡ Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:
Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990) ." "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Receb'in ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir
➡ Peygamber Efendimiz (sav), Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur.
➡ Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar
nafile oruç tutabilir.
Peygamberimizin Üç Aylar Duası
➡ Mukaddes sayılan ibadetler üç aylarda arttırılır. Dini görevlerin yerine getirilmesi konusunda daha hassas davranılır.
➡ Bu aylarda
bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kuran okumak ve dua etmek en uygun davranışlardır.
Her mümin, rahmet ve mağfiretle dolu üç aylarda daha fazla iyilik yapmalı ve iyiliğe vesile aramalıdır. Bu vesileye örnek, bazen yolunu şaşıran birine yol göstermek, bazen insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, onlara infakta bulunmaktır.
Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?
➡ Üç aylarda nafile namaz kılınması,
itikâfa girilmesi, bu aylarda yedi sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri kaynaklarda yer almamaktadır. Üç aylarda vefat eden kimsenin sorgusunun yapılmayacağı yolundaki inanışın da aslı yoktur.
➡ Üç ayların girdiği günleri görmek, içinde Kadir gecesini bulunduran Ramazan ayına yaklaşıldığına işaret etmektedir. Kadir gecesi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Ehemmiyetine binaen yine yüce kitabımızdaki 97. sureye "
Kadir suresi" denmiş bu gecenin "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.
Fikriyat podcastlerden İshak Danış'ın sesinden Kadir suresini dinlemek için tıklayın
RECEP AYINDA YER ALAN KANDİLLER NELERDİR?
➡ Recep ayı mübarek aylardan biridir. Peygamber Efendimiz (sav), Recep ayına çok değer verir ve
"Ya Rabbi, Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.
➡ Recep ayı, içerisinde
Regaip ve Miraç kandillerini barındırır. Bu nedenle, ayrı bir fazileti bulunur.
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Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili, " Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" manası anlaşılır.
➡ Âlimler, Regaib'in dua, tövbe ve ibadetlerle geçirilmesini uygun görür. Bu mukaddes gecede yüce Allah'ın, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılarak ibadet edilir.