Üç aylarda hangi günler oruç tutulur? Üç aylar orucu kaç gün tutulmalı? Üç aylar orucu niyeti...
İslam aleminin heyecanla beklediği üç aylar 2022 yılı içinde 2 Şubat günü başlıyor. Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat'ta başlayan üç aylar 1 Mayıs itibariyle sona erecek. Bundan dolayı Müslümanlar "Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?" sorusunu aratıyor. Bu mübarek zaman dilimi rahmet ve mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesidir. Peki, üç aylar orucu ne zaman başlıyor? Üç aylar orucu kaç gün tutulmalı? Üç aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Peygamberimiz üç aylarda nasıl ibadet ederdi? Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu?
Giriş Tarihi: 31.01.2022
10:22
Üç aylar başlangıcı ne zaman?
📌 Kameri ayların yedincisi olan
Recep ayı ile başlayan üç aylar, Şaban ayı ile devam edecek ve mübarek Ramazan ayına kavuşmamıza vesile olacak. Recep ayı ile başlayan 3 ayların hemen ardından ise Regaip Kandili idrak edilecek.
📌 Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan
üç aylar 2022 yılı içinde 2 Şubat günü başlıyor. Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat'ta başlayan üç aylar 1 Mayıs itibariyle sona erecek.
📌 Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu kıymetli zaman dilimini ihya etmek ve bir sonraki üç aylara kavuşmak her
Müslümanın bir duası ve temennisidir.
📌 Dini vecibelerin ve ibadetlerin ağırlık kazandığı bu aylarda Müslümanlar, yaşamlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme imkânı buluyor. Mübarek sayılan
Regaib, Miraç ve Berat gecelerinin bu aylarda yer alması, manevi iklimi nedeniyle üç aylara ayrı bir önem kazandırıyor. Müminler bu mübarek günleri nafile ibadetler, oruçlar, dua, zikir ve hayırlı işlerle geçirmeye gayret ediyorlar.
Üç aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?
📌Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.
(Bakara, 2/183-185) "Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır. O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."
Bakara suresi 183-185. ayetlerin tefsirini Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından okumak için tıklayın
📌Recep ve Şaban aylarında ise Hz. Peygamberin (sav) diğer aylara oranla
daha fazla nafile oruç tuttuğu ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. ( Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79)
📌 Bu itibarla,
Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
Üç aylar orucu ne zaman başlıyor?
📌 Recep ayı ile başlayan üç aylar ile ilgili
Peygamber Efendimizin bol bol nafile oruç tuttuğu rivayet edilir.
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Resul-i Ekrem Efendimiz üç ayların başlaması ile birlikte "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; nafile orucu tutardı.
📌 Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Peygamberimiz Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre
buyurmuştur. "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum"
📌 Resul-i Ekrem,
Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.
Üç aylar orucu kaç gün tutulmalı?
📌 Üç aylar
Recep ayı ile başlar. Recep ayı ise İslam gelmeden önce Araplar arasında haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir aydı. İslam diniyle beraber bu aya verilen hürmet devam etti. Yüce Allah, Recep ayını haram aylardan saymış, Sevgili Peygamberimiz (sav) de bu aya çok değer vermiştir.
📌 Recep ayında
iki kandil gecesi bulunur. Receb ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili ve yirmi yedinci gecesi ise Miraç Kandili'dir. Miraç kandili, müminlere beş vakit namazı emredildiği, bakara süresinin son iki ayetinin verildiği ve iman ile ölenlerin cennete gireceğinin müjdelendiği bir gecedir.
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Peygamber Efendimiz, üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak üç aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı.
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Peygamber Efendimiz, mübarek 3 aylara girince ; " Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua ederdi. Hz. Aişe validemiz de Rasulullah'ın (sav) bu aydaki orucu hakkında şöyle demiştir: " Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim." (Tecrid, VI, 295)
Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?
📌Üç aylarda nafile ibadetlere yönelmek,
nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.
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Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.
Orucun niyet etme vakti, güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir. İmsaktan sonra yapılacak niyet için
bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir.
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Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.
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Ramazan orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.
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Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.
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Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.
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Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.