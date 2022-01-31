Üç aylarda hangi günler oruç tutulur? Üç aylar orucu kaç gün tutulmalı? Üç aylar orucu niyeti...

📌 Kameri ayların yedincisi olan Recep ayı ile başlayan üç aylar, Şaban ayı ile devam edecek ve mübarek Ramazan ayına kavuşmamıza vesile olacak. Recep ayı ile başlayan 3 ayların hemen ardından ise Regaip Kandili idrak edilecek.

📌 Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar 2022 yılı içinde 2 Şubat günü başlıyor. Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat'ta başlayan üç aylar 1 Mayıs itibariyle sona erecek.

📌 Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu kıymetli zaman dilimini ihya etmek ve bir sonraki üç aylara kavuşmak her Müslümanın bir duası ve temennisidir.

📌 Dini vecibelerin ve ibadetlerin ağırlık kazandığı bu aylarda Müslümanlar, yaşamlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme imkânı buluyor. Mübarek sayılan Regaib, Miraç ve Berat gecelerinin bu aylarda yer alması, manevi iklimi nedeniyle üç aylara ayrı bir önem kazandırıyor. Müminler bu mübarek günleri nafile ibadetler, oruçlar, dua, zikir ve hayırlı işlerle geçirmeye gayret ediyorlar.