Üç ayları nasıl idrak etmeliyiz?

◾ Mübarek Receb ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile süren ve Ramazan bayramı ile sona eren Üç aylar, müminlerin Allah'ın (CC) ipine sıkı sıkıya sarıldıkları manevi bir iklim, rahmet deryasıdır.

◾ Bu aylar boyunca Müslümanlar hayır işlerinde birbirleri ile yarışarak, iyiliği toplumun geneline yaymaya çalışırlar. Üç aylar herkesi Allah (CC) ve rızası etrafında birleştirir.

RECEP AYININ ANLAM VE ÖNEMİ