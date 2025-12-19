Üç ayları nasıl idrak etmeliyiz?
Sürekli şikayet edilen, herkesin mutsuz ve hız sarmalında sıkıştığı bir çağda 3 aylar, insan ruhunun aradığı sükunet ve huzuru temin eder. Müslümanlar olarak üç mukaddes ay boyunca Allah Teala'nın ipine sımsıkı sarılarak kurtuluşumuzu talep eder, tüm olumsuzluklara karşı ümit ve umudu korumaya gayret ederiz. Peki, 3 aylardan tam manası ile nasıl istifade edebiliriz? Üç ayları nasıl geçirmemiz, nasıl idrak etmemiz gerektiğini araştırdık.
◾ Mübarek Receb ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile süren ve Ramazan bayramı ile sona eren Üç aylar, müminlerin Allah'ın (CC) ipine sıkı sıkıya sarıldıkları manevi bir iklim, rahmet deryasıdır.
◾ Bu aylar boyunca Müslümanlar hayır işlerinde birbirleri ile yarışarak, iyiliği toplumun geneline yaymaya çalışırlar. Üç aylar herkesi Allah (CC) ve rızası etrafında birleştirir.
◾ Receb ayı bünyesinde iki kandil gecesi barındıran, manevi olarak derecesi, mukaddesatı ve fazileti yüksek bir aydır. Bu ayın ilk Cuma gecesi Regaib, 27. gecesi ise Miraç Kandili olarak Müslümanlarca idrak edilir.
◾ Receb ayı müminlerin hallerini muhasebe ettiği, ibadete sarıldıkları, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini artırdıkları ve çokça tövbe ederek bağışlanma diledikleri bir zamandır.
◾ Receb ayı ile başlayan mübarek Üç aylar, Müslümanların birlik ve beraberliği sağlayan, toplumsal manada bütünleşmeye vesile olan dini bir vesiledir.
◾ Aynı zamanda Receb ayı ile beraber Ramazan-ı Şerif'in gelişinin bereketi ve heyecanı tüm mazlum coğrafyalara yayılır. Ramazan ayının gelişi bereketi yayar.
◾ Mukaddes üç ayları dolu dolu ve aslına uygun olarak idrak etmek ise her mümin için bir rahmet vesilesidir. Böylece mukaddes Üç aylar boyunca Rabbimize daha da yakınlaşabiliriz.
◾ Öncelikle günlük olarak gerçekleştirdiğimiz ibadetlerimizdeki huşumuzu artırmaya çalışarak, salim ve emin bir kalp ile Hak Teala'ya (CC) yönelmeliyiz.
Nafile ibadetler
◾ Başta namaz ve oruç olmak üzere nafile ibadetlere yönelmeliyiz. Duha namazı, Evvabin namazı gibi daha evvel idrak etmeye güç bulamadığımız nafile ibadetlerle ruhumuzu dinlendirmeliyiz.
◾ Mallarımızı bu mukaddes saatlerde daha fazla tasadduk ederek Hak Teala'nın (CC) garantisi altına alma gayreti içinde olmalıyız. Unutmayalım insanları sevindirmek güzel bir rahmet vesilesidir.
HZ. PEYGAMBER'İN NAFİLE İBADETLERİ