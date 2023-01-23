Üç aylar tesbihleri nelerdir? Üç aylarda yapılması gereken zikirler…
Varlığıyla içimizi ısıtan üç aylar bugün itibariyle geldi çattı. Bu ilahi mevsimin ilk ayı Recep ve ardından gelen Şabanı on bir ayın sultanı Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmek isteyen müminler Kur'an-ı Kerim okumak, nafile ibadetler yapmak ve istiğfar etmenin yanı sıra bu ayda çekilmesi gereken zikirleri de araştırmaya başladı. Peki, Üç aylar tesbihleri nelerdir? Üç aylarda çekilecek zikirler neler? Üç aylarda çekilecek zikir ve tesbihler...
Giriş Tarihi: 23.01.2023
18:08
Üç aylar tesbihleri nelerdir?
➤ Üç ayların ilki olan
Recep ayı içerisinde Regaip Kandili gibi mübarek günleri de barındıran ilahi bir rahmet, mağfiret ve ibadet mevsimidir.
➤ Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı tarihlere göre
2023 yılında 23 Ocak Pazartesi itibariyle başlayacak mübarek günleri ibadet, taat ve zikirle geçirmek Müslümanlar için büyük anlam ifade ediyor.
Recep ayının anlamı ve önemi... Recep ayı neden Allah'ın ayı?
➤ Üç aylarda çekilmesi gereken
tesbih ve zikirlere dair ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde ve muteber kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almamaktadır.
➤ Bir mümin için daima ehemmiyetli olan
Kur'an-ı Kerim okumak, kazaya kalmış namazları eda etmek, istiğfar ve tövbe ile günahlarından mağfiret dilemek bu mübarek ve makbul zaman diliminde en başta gelen ibadet yöntemlerindendir.
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Üç aylarda yapılması gereken zikirler…
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Zikir ve tesbih olarak ibadet etmek ve gönlünü, fikrini ve vücudunu ibadette kullanmak isteyen mümin kullar için en başta gelen ifadeler Allah'a (CC) ve Resullullah'a (SAV) olan bağlılığımızı artıracak salavat ve kelime tevhiddir.
➤ Peygamber Efendimiz (SAV) özellikle
kelime-i tevhid konusunda hadis-i şeriflerinde şu şekilde buyurmaktadır:
"İmanınızı 'Lâ ilâhe illallah' sözü ile tecdit ediniz ve yenileyiniz."
(Müsned , II/359; et-Terğib ve't- Terhib, II/415)
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Nisa suresi 136. ayetle ve Hucurat suresi 14. ayetle birlikte düşünüldüğünde bu hadis-i şerif biz kullar için oldukça önemli mesajlar içermektedir.
"Bedevîler 'İnandık.' dediler. De ki: Siz iman etmediniz ama 'İslam olduk.' deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi."
Hucurat Suresi 14. ayet-i kerime
"Ey İman edenler! Allah'a iman edin..."
Nisa Suresi 136. ayet-i kerime
Recep ayında oruç tutmanın sevabı nedir?
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Önemli ilim insanları ve alimler bu ayet-i kerimeyi ve hadis-i şerifi şu şekilde açıklar: Sürekli bir hengame içerisinde yaşayan insan zaman zaman gaflete düşebilir ve her vakit imanını yenilemeye ihtiyaç duyar.
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"La ilahe illallah Muhammedün Rasulullah" kelimesi ise Rabbimize olan bağlılığımızı ve akdimizi adeta tazeleyen, yenileyen ve müminlere yeniden hayat bahşeden mübarek bir kelamdır.
Recep ayı ilk gece namazı, ibadetleri