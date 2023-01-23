Üç aylar tesbihleri nelerdir? Üç aylarda yapılması gereken zikirler…

Üç aylar tesbihleri nelerdir?

➤ Üç ayların ilki olan Recep ayı içerisinde Regaip Kandili gibi mübarek günleri de barındıran ilahi bir rahmet, mağfiret ve ibadet mevsimidir.

➤ Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı tarihlere göre 2023 yılında 23 Ocak Pazartesi itibariyle başlayacak mübarek günleri ibadet, taat ve zikirle geçirmek Müslümanlar için büyük anlam ifade ediyor.