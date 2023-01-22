Recep ayında oruç tutmanın sevabı nedir?
Rahmet mevsimine girdiğimiz bugünlerde üç ayların ilki olan Recep ayının içerisindeyiz. Recep ayına dair merak edilen soruları bu içeriğimizde sizler için yanıtladık. Recep ayında oruç tutmanın sevabı nedir? Recep ayına özel oruç var mı? Recep ayında nasıl ibadet etmeli? Regaip kandili hangi gün? 27. gecede ne oldu? Mirac Gecesi hangi gece?
Giriş Tarihi: 22.01.2023
22:12
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Üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Rahmet mevsimi olan üç ayların ilki hicri yedinci ay olan recep ayıdır. Peygamber Efendimizin (SAV) ibadetlerini artırarak ramazana hazırlandığı ay olan recep, diğer aylardan farklı bir yere sahiptir.
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Allah'ı (CC) anmak, zikretmek, günahlardan pişman olarak tövbe etmenin teşvik edildiği recep ayı, ayların en güzeli ramazana hazırlığın ilk aşamasıdır. Kişinin maddi ve manevi olarak ayların en hayırlısı olan ramazana hazırlık recep ayında başlar.
💠 2 aylık hazırlık süreci olarak değerlendirilen recep ve şaban aylarının nafile ibadetlerle ve oruçla geçirilmesi tavsiye edilir.
Recep ayı girdiğinde Efendimizin (SAV) duası
💠 Allah Resulü (SAV) Receb ayı girdiğinde,
"Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!" şeklinde dua ederdi. (Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, VI, 269)
Haram aylardan biri recep
💠 İslamiyette savaşın haram kabul edildiği dört kutsal ay, haram aylar olarak isimlendirilir.
Efendimiz (SAV) haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve recep olarak açıklamıştır.
💠 Bu aylarda savaşlar bir kenara bırakılır, çarşıda, sokakta dahi kavga edilmezdi.
Recep ayında oruç tutmak
💠 Haram aylardan biri olan receb ayının ayrı bir özelliği olduğu kabul edilir. Bu aylarda oruç tutmayı teşvik edici hadisler de bulunur.
Ayın tamamının oruçla geçirilmesi uygun görülmezken, recep ayında ramazana hazırlık olarak oruç tutulması uygun görülür.