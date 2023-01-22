Recep ayında oruç tutmanın sevabı nedir?

💠 Allah'ı (CC) anmak, zikretmek, günahlardan pişman olarak tövbe etmenin teşvik edildiği recep ayı, ayların en güzeli ramazana hazırlığın ilk aşamasıdır. Kişinin maddi ve manevi olarak ayların en hayırlısı olan ramazana hazırlık recep ayında başlar.

💠 2 aylık hazırlık süreci olarak değerlendirilen recep ve şaban aylarının nafile ibadetlerle ve oruçla geçirilmesi tavsiye edilir.