Üç ayların edebiyatımızdaki yansımaları
İslam alemi için mübarek olan ve Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını konu alan birçok edebi eser vardır. Osmanlı döneminde de Müslümanlar, bu faziletli aylara büyük önem atfetmiştir. Dönem şairleri, bu mukaddes zamanların ehemmiyetini yazdıkları Regaibiyye, Ramazaniyye Üç aylara has türlerdeki eserlerle göstermiştir.
Giriş Tarihi: 23.01.2023
16:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
16:43
🔸 İslam dünyasının, her yıl maneviyatını tazelediği
mübarek Üç aylar, asırlardır Müslümanların hayatında önemli ve müstesna bir yere sahiptir.
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Üç aylar, Osmanlı toplumunun dini ve kültürel hayatında önemli bir yere sahiptir. D önemin şairleri de bu mukaddes ayları, kandilleri ve özel gecelerin manevi atmosferini şiirlerine taşıyarak edebiyatımıza büyük katkı sağlarlar.
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Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç aylar, kandiller, özel gün ve geceler, divan şairleri tarafından kimi zaman edebi bir tür olarak karşımıza çıkmış kimi zamansa şiirlerin içerisinde imge olarak geçmiştir. Osmanlı toplum hayatını derinden etkileyen Üç aylar ile ilgili yazılan eserler, bestelenerek kandil geceleri okunmuştur.
Sultan Süleyman'dan Sultanlar Sultanı'na
🔸 Regaib, Miraç, Berat Kandilleri ve Kadir Gecesi'nin bulunduğu faziletli dönem ile ilglili
Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), şeklinde dua ederdi. "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."
🔸 Peygamber Efendimiz'in (SAV), dualarına konu olan, kavuşma muştusu ile yaşadığı
Üç aylar, divan şairleri vesilesi ile edebiyatımız içinde kendisine yer buldu.
Regaibiyye
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Receb, hicri takvime göre yedinci aydır. Receb ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece ise üç ayların habercisi olan Regaib Kandili'dir. Bu mübarek gece, Türk- İslam kültüründe ibadethanelerde özel programlarla kutlanır.
Regaib ne demek?
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibe kelimesinin çoğuludur. Regaib, hadis ve fıkıh kaynaklarında "bol sevap ve mükafat, faziletli amel" manalarında kullanılır.
Sultan II. Bayezid'in peygamber sevgisi
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Regaib gecesi için mevlide benzer manzumeler yazılmıştır ve bunların bir kısmı kandil gecesinde okunmak üzere bestelenmiştir. Bu manzumelere Regaibiyye adı enilir.
🔸 Mesnevi nazım şeklinin sıklıkla kullanıldığı
regaibiyyelerin bazılarında ise kıta, ilahi, gazel ve kaside gibi şekillerin tercih edildiği görülür.
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Regaibiyye türünün içeriğinde Peygamberimizin (SAV) anne ve babasının ahlaki özellikleri, evlilikleri ve Efendimizin (SAV) ana rahmine düşmesinin kainat için nasıl büyük bir rahmet olduğu anlatılır.