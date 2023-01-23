Üç ayların edebiyatımızdaki yansımaları

🔸 Regaib, Miraç, Berat Kandilleri ve Kadir Gecesi'nin bulunduğu faziletli dönem ile ilglili Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde dua ederdi.

🔸 Peygamber Efendimiz'in (SAV), dualarına konu olan, kavuşma muştusu ile yaşadığı Üç aylar, divan şairleri vesilesi ile edebiyatımız içinde kendisine yer buldu.