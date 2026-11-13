Sultan Süleyman'dan Sultanlar Sultanı'na

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◽ Yavuz Sultan Selim'in tek varisi olarak tahta çıkan I. Süleyman, çıkardığı kanunlar ve adalete karşı gösterdiği hassasiyet sebebiyle "Kanuni" olarak anıldı.

◽ Osmanlı hanedanı içinde şiirleri ile öne çıkan Kanuni, Efendimize (SAV) karşı duyduğu sevgiyi şiir yolu ile dile getirerek birbirinden güzel naat-ı şerifler kaleme aldı.

Muhibbi Divanından alıntılar