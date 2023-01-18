Sultan Süleyman'dan Sultanlar Sultanı'na

Osmanlı'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman, iyi bir idareci ve örnek bir sultan olmasının yanında divan sahibi bir şairdi. Klasik edebiyatımızın önemli temsilcilerinden olan Kanuni, "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazmış ve divanını bir kitap halinde toplamıştı. Resulullah'a (SAV) karşı duyduğu büyük sevgi sebebiyle Harameyn'e önemli katkılar yapan Sultan, aynı zamanda yazdığı naat-ı şeriflerle bu sevgiyi şiirine de taşıdı.