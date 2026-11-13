Sultan Süleyman'dan Sultanlar Sultanı'na
Yayınlanma Tarihi: 13.11.2026 08:44
Osmanlı'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman, iyi bir idareci ve örnek bir sultan olmasının yanında divan sahibi bir şairdi. Klasik edebiyatımızın önemli temsilcilerinden olan Kanuni, "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazmış ve divanını bir kitap halinde toplamıştı. Resulullah'a (SAV) karşı duyduğu büyük sevgi sebebiyle Harameyn'e önemli katkılar yapan Sultan, aynı zamanda yazdığı naat-ı şeriflerle bu sevgiyi şiirine de taşıdı.
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◽ Yavuz Sultan Selim'in tek varisi olarak tahta çıkan I. Süleyman, çıkardığı kanunlar ve adalete karşı gösterdiği hassasiyet sebebiyle "Kanuni" olarak anıldı.
◽ Osmanlı hanedanı içinde şiirleri ile öne çıkan Kanuni, Efendimize (SAV) karşı duyduğu sevgiyi şiir yolu ile dile getirerek birbirinden güzel naat-ı şerifler kaleme aldı.