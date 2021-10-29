Muhibbî Divanından Alıntılar

Hükümdarlığı kadar şiirleriyle de meşhur olan Kanuni Sultan Süleyman'ın divan edebiyatındaki mahlası "Muhibbî"dir. Nicelik ve nitelik olarak bakıldığında Osmanlı'nın en büyük şair padişahıdır. Muhibbî'nin şiirlerinde, Allah (CC) ve Resul-i Ekrem (SAV) sevgisi, toplumsal meseleler, sevgili ve mütevazılık öne çıkan imgelerdir. Sizler için Muhibbî Divanından pek duymadığınız şiirleri derledik. Peki, Kanuni'nin şiirsel yönü nedir? Muhibbî kimdir? Muhibbî şiirleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 29.10.2021
23:14
Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
23:18