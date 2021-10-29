Muhibbî Divanından Alıntılar

📌 I. Süleyman şehzadelik döneminde ciddi bir eğitim almıştır. Döneminin meşhur hocalarından dersler alan Kanuni, Arapça, Farsça'nın yanında Çağatay Türkçesi de öğrenir. Dil alanına olan hâkimiyeti ve gösterdiği azim zamanla onun şairliğine ciddi bir zemin hazırlar. Dört bini aşan şiiri ile divan edebiyatında ciddi bir mevkide bulunan Sultan Süleyman, Muhibbî, Meftûnî ve Aczî mahlasları ile dört binden fazla şiir yazar.

Kanuni Sultan Süleyman kimdir?

1494-1566 yılları arasında yaşamış Osmanlı Padişahı. Saltanatının ekseriyetinin seferlerde geçiren Kanuni, sanatsal manada kuvvetli bir şair ve yetenekli bir mücevher ustasıdır.

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Kanuni'nin 4100 kadar şiiri, iki ayrı divanı mevcuttur.

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