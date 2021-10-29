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Muhibbî Divanından Alıntılar

Hükümdarlığı kadar şiirleriyle de meşhur olan Kanuni Sultan Süleyman'ın divan edebiyatındaki mahlası "Muhibbî"dir. Nicelik ve nitelik olarak bakıldığında Osmanlı'nın en büyük şair padişahıdır. Muhibbî'nin şiirlerinde, Allah (CC) ve Resul-i Ekrem (SAV) sevgisi, toplumsal meseleler, sevgili ve mütevazılık öne çıkan imgelerdir. Sizler için Muhibbî Divanından pek duymadığınız şiirleri derledik. Peki, Kanuni'nin şiirsel yönü nedir? Muhibbî kimdir? Muhibbî şiirleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 29.10.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 23:18
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Muhibbî Divanından Alıntılar

📌 I. Süleyman şehzadelik döneminde ciddi bir eğitim almıştır. Döneminin meşhur hocalarından dersler alan Kanuni, Arapça, Farsça'nın yanında Çağatay Türkçesi de öğrenir. Dil alanına olan hâkimiyeti ve gösterdiği azim zamanla onun şairliğine ciddi bir zemin hazırlar. Dört bini aşan şiiri ile divan edebiyatında ciddi bir mevkide bulunan Sultan Süleyman, Muhibbî, Meftûnî ve Aczî mahlasları ile dört binden fazla şiir yazar.

Kanuni Sultan Süleyman kimdir?
1494-1566 yılları arasında yaşamış Osmanlı Padişahı. Saltanatının ekseriyetinin seferlerde geçiren Kanuni, sanatsal manada kuvvetli bir şair ve yetenekli bir mücevher ustasıdır.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Kanuni'nin 4100 kadar şiiri, iki ayrı divanı mevcuttur.

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Kanuni Sultan Süleyman’ın şairlik yönü
Kanuni Sultan Süleyman’ın şairlik yönü

"Tâ ölince çekiser cevr ü cefânı bu Muḥib
Şâkirem ben her ne ki taḳdîr ide Allah bana"

Muhibbî

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Muhibbî Divanından Alıntılar

"Çeşmüm aglar dīde-i Ya'ḳûb'dur
Ṣabr ider dil derde san Eyyûb'dur
Âşıḳam yanmak bana maṭlûbdur
Yanayım iy şem'-i rûşen yanayım

Bâr-ı 'ışḳı çekmek içün ner benem
Ḫâliṣ olmış puta içre zer benem
Yakıcı pervâne gibi per benem
Yanayım iy şem'-i rûşen yanayım"

Muhibbî

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Muhibbî Divanından Alıntılar

"Zīver-i dünyâya meyl itme Muḥibbî key sakın
Kime kılmışdur vefâ sana kıla bu pîre-zen

İy Muḥibbî key sakın dil virme dehre sanma genç
Vesmelüdür gerçi kim ammâ ki gâyet yaşludur

Nev-arûs-ı ḥüsnine aldanma dünyâ bîvedür
İy Muḥibbî merd olan itmez zen-i mekkâra şevḳ"

Muhibbî

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Muhibbî Divanından Alıntılar

"Âşiyânın özledi cân murgı ḫoş pervâz idüp
Cennet ehliydi bu dünyâ geldi çün zindân ana

Bu-durur dâyim Muḥibbî'nün du'âsı rûz u şeb
Raḥmetin günden güne kılsun mezîd Raḥmân ana"

Muhibbî

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