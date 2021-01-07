Tarihi kaynakların izinde Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı

Osmanlı'nın onuncu sultanı Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl tahtta kaldı. Hayatını at üzerinde seferlerde geçiren padişah son nefesini de savaşta verdi. İmparatorluğun topraklarını 14 milyon 983 bin kilometrekareye çıkardı. Yaptığı kanunlar ile devleti güçlü bir şekilde dönüştürdü. Aynı zamanda modern Avrupa'nın oluşumunda pay sahibi oldu. Hadi gelin tarihi kaynaklarda Kanuni Sultan Süleyman devrine göz atalım.