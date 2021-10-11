Kerbela Mersiyeleri

"Şâd omasun bu vâkı'adan şâd olan gönül

Bir dem melâl ü guşadan âzâd olan gönül"



Fuzuli

Fuzuli kimdir❓

Adı Mehmed olan Fuzuli, 1556'da vefat eder. Hemen her hususta kalem oynatan şair, yeteneği ile Klasik Türk şiirinin en tanınan isimlerinden olur.

(X) 🔍 Bilgi Notu:

Fuzuli "Hadikatü's Süeda" başlıklı eserinde, "Kerbela Olayı"nı manzum ve mensur olarak anlatır.

📌 Fuzuli, Kerbela hadisesinden oldukça etkilenen şairlerden biridir. Şair Kerbela ile alakalı sitemini şiirine yansıtarak bu olaydan şad olan gönüllerin bir daha şad olmamasını dua yolu ile Allah Teâla'dan diler. Bu beyit bu yönü ile bir dua dizesidir. Fuzuli Hz. Hüseyin Efendimizin (RA) şehit edilmesi olayını ayrıca bir kitapta anlatır.



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