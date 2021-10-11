Kerbela Mersiyeleri

📌 İnsanla alakalı her husus edebiyatın tabii olarak ilgi sahasına girer. Bütün bir ümmetin etkilendiği ve etkilerinin hala gözlendiği "Kerbela" gibi tesiri büyük bir olayın edebiyatı etkilememesi düşünülemez. Kerbela olayı toplumun her kesimini etkilediği gibi sanatı da etkiler. Kerbela sonrasında "Hüseyniye" diye bilinen mimari eserler, "Taziye" adı verilen tiyatro oyunları, resimler, minyatürler ve besteler ortaya çıkar.
Maktel-i Hüseyn nedir?
Hz. Hüseyin'in şehadetini destansı şekilde anlatan eserlerdir.
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🔲 KERBELA MERSİYELERİ NE DEMEKTİR?
Vefat eden kişilerin arkasından yazılan şiir anlamına gelen mersiye, İslam edebiyatında ciddi bir yer tutar. Kerbela hakkında yazılan acı dolu şiirlere de "Kerbela Mersiyesi" denir.
Kerbela mersiyesi sırasıyla;
➡ dünyanın faniliği,
➡ yas tutma,
➡ Hz. Hüseyin'e (RA) övgü,
➡ Kerbela'nın tasviri,
➡ dua
olmak üzere beş ana bölümden oluşur. Kerbela mersiyesi yazan şairlere ve mersiyelere yakından bakalım.