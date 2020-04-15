Bir hikaye iki şair: Fuzuli ve Sezai Karakoç’un Leyla ile Mecnun’u

Şairlerin her daim övdükleri ve aşılmaz olarak baktıkları Nizami'nin Leyla ile Mecnun eseri, Hayali ve Yahya Bey'in dediği gibi Fuzuli'nin mesnevisi ile daha üst seviyeye çıkarılmıştır. "Böyle bir eseri Türk diliyle ancak sen yazarsın" diyen Hayali ve Yahya Bey'in haklı çıkması ise ilgi çekici bir dipnottur.

"Ben anınım ol benim ezelden

Sakla bu alakayı halelden

Ey çarh bu akd olanda muhkem

Belki yoğ idin arada sen hem

Mecnûn'a koyupdur ad Leylî

Eyler seni ad ile teselli" Fuzuli

"Leyla dağların işareti kerameti

Çöller ovalar dağların tepelerine ulaşamaz ki

Leyla nerede sanki

Her gece çadırımızın tam ortasında belki

Siz onu sonsuz ufuklarda aramakla bulamazsınız ki..." Sezai Karakoç

Fuzuli'nin ustalığıyla bir kaleme binlerce benzetme: Kalem Kasidesi