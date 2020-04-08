Fuzuli’nin ustalığıyla bir kaleme binlerce benzetme: Kalem Kasidesi

Meger diler sıfat-i lâ'l-i yâr ede tahrîr

Ki lâl-i yâr kimidir güher-nisâr kalem

Kalem, sevgilinin lal gibi kırmızı dudağını vasıflayan bir şiir yazdığında da o dudak gibi mücevher saçıcı bir hale gelir.

📌Kalem bu sefer sevgilinin lal gibi olan dudağını tanımlamaktadır. Burada kalemin sıfatı "Güher-nisar" yani "inci, mercan gibi değerli mücevherler saçan" durumdadır. "Güher nisar"ın meczai anlamı inci yakut mercan gibi güzel ve renkli sözler, şiirler yazar hale gelmek."tir. Kalem de bu vasfıyla inci mercan gibi kıymetli değerler, sözler saçar kağıda.

Fuzuli'nin Şikayetname'si