Divan şiirinin edasını dönüştüren Fuzuli'nin beyitleri ve anlamları

Bende Mecnûn'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var

Âşık-ı sâdık benim Mecnûn'un ancak adı var

Bende Mecnûn'dan fazla âşıklık kabiliyeti var; asıl sadık âşık benim ama ne yaparsın bir kere Mecnûn'un adı çıkmış.

HİKMET ŞAİRİ NABİ'DEN AHLAKİ ÖĞÜTLER