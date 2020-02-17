Divan şiirinin edasını dönüştüren Fuzuli'nin beyitleri ve anlamları
Divan şiirinin edasını dönüştüren Fuzuli'nin beyitleri ve anlamları
Divan şiirinin edasını dönüştüren Fuzuli'nin yazdığı beyitler, insanların hafızasında yer edindi. Onun yazdığı beyitler, nesilden nesile aktarılarak günümüzde de ezberlenip okunmaya devam etti. Edebiyatımızın en büyük şairlerinden Fuzuli'nin asırlardır dilden dile dolaşan beyitlerini ve anlamlarını derledik.
Giriş Tarihi: 17.02.2020
09:28
Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
08:38