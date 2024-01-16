Mehmet Akif Ersoy'un ahlak anlayışının temelleri

◼ Mehmet Akif, özellikle ahlaki değerleri ve karakteriyle örnek gösterilecek bir yaşam sürdürmüştür. Temiz bir aile ortamında doğan ve ilk terbiyesini, babası Tahir Efendi'den aldığını belirten Akif, eğitim-öğretiminde olduğu kadar ahlaki değerlerinde de babasının rehberliğinin öneminden bahsetmiştir.

◼ Babası Tahir Efendi, sadece küçük Akif'e ilim sahibi olma yolunda fener olmamış, aynı zamanda Mehmet Akif'i ahlaki açıdan da emsalsiz yetiştirmeye özen göstermiştir. Mehmet Akif, bu durumu şöyle ifade eder:

Benim hem babam hem hocamdır. Ne biliyorsam kendinden öğrendim.