Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ı hakkında 10 bilgi

Safahat Birinci Kitap'ta yer alan manzumeler
📌Kitapta toplamda 44 şiir bulunmaktadır.
✅Safahat Birinci Kitap'ta "Hasta", "Küfe", "Hasır", "Meyhane", "Mezarlık", "Bayram", "Selma", "Seyfi Baba", "Kör Neyzen", "İstibdat", "Mahalle Kahvesi", "Köse İmam", "Âhiret Yolu", "Yemişçi İhtiyar" "Durmayalım", "Geçinme Belâsı", "Merhum İbrâhim Bey", "Azim", "Cânan Yurdu", "Bir Mezar Taşına Yazılmıştı" ve "Âmin Alayı" "Kocakarı ile Ömer", "Dirvas" "Acem Şahı", "İstibdat", "Hürriyet" "İnsan", "Bir Resmin Arkasına", "Bu da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmıştı", "Tercümedir", "Hüsrân-ı Mübîn", "Hasbihal" , "Fâtih Camii", "Bir Mersiye", "Merhum İbrâhim Bey" ,"Ressam Haklı", "Şair Huzurunda Münekkit", "Bebek yahud Hakk-ı Karâr" , Gül-Bülbül", "İstiğrak" "Tevhid yahud Feryad" şiirleri yer almaktadır.
✅Bu şiirlerde cemiyetin çektiği sıkıntılar, fakirlik, hastalık gibi toplumsal konular yer alırken ideal devlet portelerinin çizildiği meselelerin yanında dini konulara da yer verilmiştir.
"Hasan'la karşılaşırken bu sahne oldu hazin:
Evet, bu yavruların hepsi, pür-sürûd-i şebâb,
Eder dururdu birer âşiyân-ı nûra şitâb.
Birazdan oynayacak hepsi bunların, ne iyi!
Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi,
-Ki ezmek istedi görmekle reh-güzârında-
İlel'ebed çekecek dûş-i ıztırârında!
O, yük değil, kaderin bir cezâsı ma'sûma...
Yazık, günâhı nedir, bilmeyen şu mahkûma!"
Safahat Birinci Kitap, Küfe
📌Safahat Birinci Kitap'taki şiirler, hem muhtevası hem de tekniği açısından devrindeki birtakım edebiyat tartışmalarına yol açmıştır. Bu şiirlere kimse ilgisiz kalamamış ve kitap edebiyatımızda manzum hikayecilik geleneğinin bir öncüsü haline gelmiştir.
Yatarken yerde ilhâdıyla haşr olmuş sefîl efkâr ,
Yarıp edvârı yükselmiş bu müdhiş heykel-i ikrâr .
Siyeh reng-i dalâlet bir bulut şeklinde mâzîler ,
Civârından kaçar, bulmaksızın bir lâhza istikrâr;
Ziyâ-rîz-i hakîkat bir seher tavrında müstakbel ,
Gelir fevkinden eyler sermedî binlerce nûr îsâr .
Safahat Birinci Kitap, Fatih Camii
Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında yer alan halk diline özgü kelimeler