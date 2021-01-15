Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ı hakkında 10 bilgi

"Bir yığın söz ki, samimiyyeti ancak hüneri" sözleriyle tanımlar Mehmet Akif Safahat'ı...

📌Edebiyat tarihimizde eserleriyle Türkçeyi ustalıkla nasıl kullandığını gösteren Akif, şiir, nesir ve fikir alanındaki hünerini Safahat'ta ortaya koymuştur. Safahat Türk toplumunda büyük tesir uyandırmış bir eserdir hatta öyle ki günümüzde en çok sevilen ve okunan kitaplar arasında yer alır.

📌Safahat kelime anlamı olarak "hayatın değişik yüzleri, görünümleri ve evreler" anlamına gelmektedir.

✅Safahat, Akif'in yedi kitap hâlinde yayımladığı şiir külliyatının ilk kitabının adıdır. Bu başlığı başlık, aynı zamanda, şairin daha sonraki yıllarda neşrettiği Süleymaniye Kürsüsünde (1912), Hakkın Sesleri (1913), Fatih Kürsüsünde (1914), Hatıralar (1917), Asiı (1924) ve Gölgeler (1933) adlı şiir kitaplarından oluşan külliyatın da genel başlığıdır.

📌Akif Safahat'ta toplumun alt tabakasına mensup insanların çektiği sıkıntıları, tarihi ve dini konuları büyük bir gerçeklikle okuyucuya sunar. "İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim" sözü ilk kitabından itibaren şairin yol haritası olmuş gibidir.