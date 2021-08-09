Acının şiire dökülmüş hali: Muharremiyye

Şehitlerin Serçeşmesi

Enbiyanın Bağrı Başı

Evliyanın Gözü Yaşı

Hasan İle Hüseyin'dir

Kerbela'dır Yazıları

Şehit Olmuş Gazileri

Fatma Ana Kuzuları

Hasan İle Hüseyin'dir

Kerbela'da Bile Taşlar

Okur Kur'an Kesik Başlar

Şehit Olan Arkadaşlar

Hasan İle Hüseyin'dir

Derviş Yunus Dünya Fani

Bizden Evvel Gelen Hani

İki Cihan Sultanları

Hasan İle Hüseyin'dir

Yunus Emre

📌Yunus Emre'nin pek bilinen bu şiiri muharremiyye türünün en güzel örneklerindendir. Muharremiyye'nin ana teması ehli beyt sevgisinden ziyade Kerbela olaylarıdır. Kerbela, şehitlik, kuzular, sultanlar gibi imgeler şiirin temelini teşkil eder. Yunus Emre aradan beş yüz yıl gibi vakit geçtikten sonra Hz. Hüseyin(ra) Efendimizin başına gelen üzücü olayları unutmamış ve "İki Cihan Sultanları"nı hayırla yad etmiştir.



(x) 📍Bilgi Notu: Fuzûlî'nin "Hadîkatü's-suadâ" adlı eseri öne çıkan en iyi muharremiyye örneği olarak kabul edilmektedir.

(X) Yunus Emre kimdir?

(x) Anadolu'da yaşamış büyük mutasavvıf ve şair. Yazdığı şiirler ile bir toplumu ve coğrafyayı mayalamış, kendisinden gelen kuşakları büyük oranda etkilemiştir. Bugün hala Türk şiiri denince aklına gelen ilk kişidir. İlahi aşk eserlerinin ana temasını oluşturur. Anadolu'nun bir çok noktasında makamı bulunmaktadır.

(x) Şiirlerinin ışığında Hak aşığı Yunus Emre