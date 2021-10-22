7 Güzel Adam'dan 70 alıntı
Her şeyin hızla anlaşılır olduğu bir çağda onlar; sükûneti, edebi ve adabı tavsiye ettiler. Edebiyatımızın tüm güzel özelliklerini, üzerlerine bir zırh gibi kuşandılar. Kendilerine laf atan, hor gören edepsizlere gül uzatarak edebiyatımıza damga vurdular. 7 Güzel Adam kimdir? Hangi alanlara dair yazmışlardır? Sezai Karakoç kimdir? Nuri Pakdil kimdir? Cahit Zarifoğlu kimdir? Rasim Özdenören kimdir? Erdem Bayazıt kimdir? Alaeddin Özdenören kimdir? Mehmet Akif İnan kimdir?
Giriş Tarihi: 22.10.2021
17:56
Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
18:11
7 Güzel Adam'dan 70 Alıntı
Yedi arkadaşın bir yolda yürümesine dair en güzel tanımlamayı
mısralarıyla Cahit Zarifoğlu yapar. Yedi Güzel Adam kavramı, yolları "Bu insanlar dev midir / Yatak görmemiş gövde midir" Maraş Lisesi'nde kesişen yedi arkadaşın edebi yolculuklarını beraber başlatarak, devam ettirmeleri sonucu ortaya çıkar. Yedi Güzel Adam olarak anılan isimler; Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Ali Kutlay'dır. Lakin Rasim Özdenören, Ali Kutlay edebi yaşantısına devam etmediği için " üstad" olarak anılan bir zatın yedinci olduğunu dile getirir. Bu "üstad" ise Yedi Güzel Adam ekibinin edebi eserlerini yayınlayan Sezai Karakoç'tur. Edebiyatımızın hemen her türünde kıymetli eserler veren bu zevat, bugün " edep" kavramıyla hatırlanır.
7 Güzel Adam'dan 70 Alıntı
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1933 doğumlu şair ve fikir adamı. Belli bir müddet memuriyet yaptıktan sonra daha fazla okumak ve yazmak maksadıyla istifa ederek Diriliş Yayınları ve Dergisi'ni kurdu. Yazdıkları ve işaret ettikleri ile kuşakları yetiştiren Karakoç, hala dava erliğini sürdürmektedir. Diriliş dergisi etrafında bir edebi akım oluşturdu.
🔍 Bilgi Notu: Sezai Karakoç etrafında toplanan gençleri iyiliğe, okuyamaya ve yazmaya yönlendirmiştir. Hayatı boyunca kimse üzerinden menfaat etmemiş nadir şairlerimizdendir.
Meşhur eserleri; ➡ Samanyolunda Ziyafet ➡ Diriliş Neslinin Amentüsü ➡ Şahdamar ➡ Taha'nın Kitabı ➡ Yitik Cennet
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7 Güzel Adam'dan 70 Alıntı
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1934-2019 yılları arasında yaşayan şair, yazar ve düşünce adamı. Memuriyetle uğraşan Pakdil, devrimci bir İslam kimliği oluşturmak uğruna büyük çaba sarf etti. Bu uğurda birçok eser yayınlayan yazar, ümmetin uyanışına vesile olmak için gayret gösterdi. Edebiyat dergisi etrafında bir akım doğmasına vesile oldu.
🔍 Bilgi Notu: Nuri Pakdil'in arkadaşları ile beraber lise döneminde yayınladığı Hamle dergisi, ulusal çapta dikkat çeker. Nuri Pakdil'in ismi, o günden itibaren edebiyat camiasında dillendirilmeye başlanır.
Meşhur eserleri; ➡ Bağlanma ➡ Anneler ve Kudüsler ➡ Biat ➡ Otel Gören Defterler ➡ Klas Duruş
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7 Güzel Adam'dan 70 Alıntı
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1940-1987 yılları arasında yaşayan şair. Yedi Güzel Adam içerisinde kurduğu şiir dili ile öne çıkar. Yalnız bir karakter ve derviş meşrep bir fıtrata sahip olan Zarifoğlu, Mavera dergisi etrafında bir edebi işçilik yaparak genç kuşaklara edebi zevk aşıladı.
🔍 Bilgi Notu: Cahit Zarifoğlu farklı maceralara açık bir karaktere sahiptir. Zarifoğlu gençliğinde, güreş ve uçuşa merak sardı. Lakin bu hususlarda ısrarcı olmadı.
Meşhur eserleri; ➡ İşaret Çocukları ➡ Menziller ➡ Yedi Güzel Adam ➡ Yaşamak ➡ Bir Değirmendir Bu Dünya
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7 Güzel Adam'dan 70 Alıntı
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1940 doğumlu öykü ve deneme yazarı. Yedi Güzel Adam içerisinde öykücü olarak öne çıkan yazar ayrıca deneme türünde de önemli bir noktada durur. Müslümanların modern çağ ile karşılaştıkları meselelere odaklanan Özdenören, eserlerinde bu hususu daima taze tutarak bir Müslüman bilincini diri tutmaya çalışır.
🔍 Bilgi Notu: Rasim Özdenören'e göre yazar, bir mektup yazdığında nasıl "ben bunu niye yazıyorum?" diye düşünmezse sanat eserinde de yazış sebebini düşünmez.
Meşhur eserleri; ➡ Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler ➡ Gül Yetiştiren Adam ➡ Aşkın Diyalektiği ➡ Eşikte Duran İnsan ➡ Açık Mektuplar
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