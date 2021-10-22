7 Güzel Adam’dan 70 Alıntı

📌1934-2019 yılları arasında yaşayan şair, yazar ve düşünce adamı. Memuriyetle uğraşan Pakdil, devrimci bir İslam kimliği oluşturmak uğruna büyük çaba sarf etti. Bu uğurda birçok eser yayınlayan yazar, ümmetin uyanışına vesile olmak için gayret gösterdi. Edebiyat dergisi etrafında bir akım doğmasına vesile oldu.

🔍 Bilgi Notu:

Nuri Pakdil'in arkadaşları ile beraber lise döneminde yayınladığı Hamle dergisi, ulusal çapta dikkat çeker. Nuri Pakdil'in ismi, o günden itibaren edebiyat camiasında dillendirilmeye başlanır.

Meşhur eserleri;



➡ Bağlanma

➡ Anneler ve Kudüsler

➡ Biat

➡ Otel Gören Defterler

➡ Klas Duruş

Nuri Pakdil hakkında detaylı okuma yapmak için tıklayın