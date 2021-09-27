Sorgulayan bir edebi kalem: Rasim Özdenören

🔴 Özdenören, lise yıllarından itibaren içinde bulunduğu çevre ve yapmış olduğu okumalar vesilesiyle edebiyatın farklı türleri ile ilgilenerek önemli denemeler ortaya koyar. Bu serüvenin en olgun dönemi ise lise yıllarına tekabül eden, "Yedi Güzel Adam" dönemidir. Aynı edebi meclisi paylaşan bu müstesna insanlar; denemeden öyküye, eleştiriden şiire edebiyatımızın her dalında eser vermeye gayret eder. Ancak Özdenören'in ustalığı, sonradan başladığı öykü alanında olur. Özdenören öyküleri, milletimizin ahvalini ortaya koyan, derli toplu birer vesikadır. Toplumsal gerçekçiliği ve ruha dokunan meseleleri bilhassa öykülerinde işleyen yazar, bu hassasiyetleri sebebiyle okurlar tarafından çok sevilir. Öykü zamanla onun için bir yaşama ve kendini ifade etme biçimi halini alır.



📌 Edebi ve düşünsel serüveni çok zevkli olan yazar, adeta bir bibliyofildir. Geçtiğimiz günlerde VAV TV'de yayınlanan "İki Mısra Arası" programına konuk olan Özdenören,



"Malatya'da soğuk bir kış günü giyinip kuşanmışız, ayaklarımızda botlar, karnımız tok şekilde dışarıya çıktık. Bu kar, kış, kıyamette sokakta yalınayak, çarşıya doğru yürüyen fakir bir çocuk gördüm. O çocuğu zaman zaman görürdüm. Çocuğun bu hali bana çok dokundu. Biz kışın getirdiği tüm olumsuzluklara karşı tedbirli iken o, yalınayak yürüyordu. Tanımadığım, mahallemizden olmayan bu çocuğun öyküsünü yazmalıyım diye düşündüm. O akşam onun hikâyesini yazdım. Tabii hikâyeyi kurguladım. Kendime göre de biraz dokunaklı bir hikâye olduğunu düşünüyorum. Öykü yolculuğum bu hikâyeden sonra devam etti." cümleleri ile öyküye başlama serüvenini dile getirdi. Bir hassasiyet meselesi ile öykü yazmaya başlayan Özdenören, zamanla kendisini geliştirilerek ve farklı konulara yoğunlaşarak usta bir öykücü oldu.



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Bibliyofil ne demek?

Kitaba tutkuyla bağlı olan demektir. Bu tabir kitaplara hastalık derecesinde bağlı, daimi bir okuma içerisinde olan kişiler için kullanılır.